Equatorial Pará: saiba quais serviços você pode realizar sem sair de casa

Já imaginou ter um problema na rede elétrica e não precisar sair de casa para resolvê-lo? Sem dúvidas, esse é o desejo de qualquer cliente. E é pensando nisso que as empresas vêm investindo em tecnologias e ferramentas que garantam agilidade no atendimento. Um exemplo disso é a Equatorial Pará, que tem disponibilizado diversas alternativas de atendimento aos seus clientes.

As ferramentas garantem facilidade na comunicação entre os clientes e a empresa, garantindo uma relação cada vez mais próxima com os consumidores e tudo isso sem a necessidade de sair de casa, como destaca o engenheiro da área de relacionamento da Equatorial Pará, Fábio Fonseca.

"Os canais digitais oferecem agilidade no atendimento e estão disponíveis 24 horas por dia e sete dias por semana, além de permitirem acesso em qualquer lugar, seja em casa ou na rua, em qualquer lugar com cobertura de internet, sem necessidade de custos de deslocamento a uma agência", ressalta Fábio.

Confira as alternativas e ferramentas que a Equatorial Pará oferece aos clientes, garantindo o conforto, facilidade e agilidade para os consumidores:

Central de Atendimento

O número 0800 091 0196 está disponível em qualquer dia e hora. Esse é o meio mais tradicional para entrar em contato com a Equatorial Energia e está disponível de forma gratuita para todo o Estado.

Atendimento da Clara pelo WhatsApp

Uma boa dica para quem não quer perder tempo com filas de espera é falar diretamente com a Clara, a Inteligência Artificial da Equatorial. Para usar o serviço, basta salvar o número (91) 3217- 8200 na agenda do seu telefone. Em seguida, acesse seu WhatsApp e busque pelo contato que você acabou de salvar. Depois é só dar "oi" pra Clara, que a mesma conduzirá a conversa.

A atendente virtual está 7 dias da semana e 24h por dia disponível aos clientes! Com esse serviço é possível abrir chamado de falta de energia, abrir solicitação de religação, fazer consulta de débitos, entregar a sua segunda via de sua conta de luz ou, se você preferir, ela manda pelo WhatsApp apenas os números do código de barras da sua conta para pagamento.

Aplicativo

O aplicativo Equatorial Energia está disponível gratuitamente no Google Play (Android) e Apple Store (IOS). Com ele, você pode informar falta de energia, consultar débitos, solicitar 2ª via de conta (para titulares) e solicitar código de barra para pagamentos (para quem não é titular).

Site

Uma das ferramentas mais utilizadas para entrar em contato com a distribuidora de energia é pelo site. Na plataforma, as pessoas têm acesso a mais de 20 tipos de serviços e consultas. Além disso, o site funciona como uma agência de atendimento online e permite realizar os serviços já disponíveis com a Clara e pelo aplicativo.

Entre os serviços que podem ser realizados pelo site estão: solicitação de ligação nova, troca de titularidade, mudança da data de vencimento, solicitação de fatura por e-mail, e muito mais.

"A Equatorial Pará é preparada para atender as ocorrências que surgirem. Nos canais digitais e no 0800, o público tem acesso a mais de 20 serviços para serem acionados sem sair de casa. Tudo isso para tornar o relacionamento com o cliente mais simples, fácil, rápido e prático. Além disso, os canais digitais ainda garantem economia de tempo e dinheiro para todos", destaca o engenheiro da área de relacionamento da Equatorial Pará, Fábio Fonseca.