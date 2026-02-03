Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (rawpixel.com / Freepik)

Uma coalizão de entidades sindicais, associações empresariais e órgãos de defesa do consumidor divulgou um manifesto. O documento apoia as novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), previstas no Decreto nº 12.712, de novembro de 2025.

As medidas visam modernizar o vale-refeição e alimentação, promovendo maior liberdade de escolha e segurança alimentar para trabalhadores em todo o país.

Assinado por diversas entidades, o manifesto defende a preservação do "caráter social" do PAT. A atualização das regras traz benefícios para trabalhadores, empresas e a economia, fortalecendo a segurança alimentar e contribuindo para a formalização do emprego.

O que muda com a modernização do PAT

A principal mudança, conforme o decreto, é o fim do "arranjo fechado". O governo busca eliminar a exclusividade de bandeiras, promovendo a interoperabilidade para os beneficiários.

Com a nova regulamentação, o trabalhador terá liberdade para usar seu benefício em qualquer estabelecimento que aceite vale-refeição ou alimentação, sem depender da operadora. O objetivo é remover a restrição de bandeiras.

Essa abertura de mercado e a redução dos custos de intermediação devem facilitar a aceitação de vouchers por pequenos estabelecimentos. Isso amplia as opções de uso, tanto no trabalho quanto em casa.

As entidades ressaltam que a modernização reforça o caráter social do programa. O foco é garantir o uso eficiente do recurso para alimentação de qualidade, melhorando a saúde do trabalhador e combatendo a informalidade.

Por que sindicatos e empresas apoiam a medida

O manifesto é assinado por associações como Abras, ANR, Sebrae, Abipag e Proteste. Centrais sindicais e outras entidades de trabalhadores também o subscrevem.

Segundo o documento, a eficácia do programa depende de um ambiente que estimule a concorrência e a inovação. A ausência de controle direto de preços incentiva operadoras a oferecerem melhores serviços e menores taxas.

Isso impede que o valor do benefício seja corroído por custos operacionais repassados aos lojistas, protegendo o poder de compra do trabalhador.

"Essas medidas permitem que o trabalhador utilize o benefício em qualquer estabelecimento, independentemente da bandeira do voucher", destaca o documento assinado por centrais sindicais e associações como Abras e ANR.

Resumo das vantagens para o trabalhador

  • Portabilidade e Interoperabilidade: O trabalhador pode usar seu saldo em qualquer lugar.
  • Mais Concorrência: Isso leva a melhores aplicativos e serviços das operadoras.
  • Segurança Jurídica: Garante que o PAT esteja alinhado à CLT.

As entidades signatárias reforçam que o Decreto nº 12.712/2025 está alinhado à legislação vigente, incluindo a Lei do PAT e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Elas se colocam à disposição para colaborar na implementação da modernização.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAT

regras

mudança

entidades

manifesto
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

INADIMPLÊNCIA

Mais de 116 mil universitários no Pará enfrentam dívidas para manter estudos

Serasa reúne mais de 7,4 milhões de ofertas de dívidas de universidades para estudantes negociarem com descontos

03.02.26 16h10

MERCADO IMOBILIÁRIO

Minha Casa, Minha Vida impulsiona recorde histórico de lançamentos de imóveis em 2025

Levantamento da Abrainc aponta que o setor atingiu 161.709 novas unidades até outubro do ano passado, com forte domínio do programa federal

03.02.26 15h38

modernização

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

03.02.26 14h12

avaliação

Haddad diz que vazamento para diretoria do BC 'atrapalhou' e houve reação 'orquestrada'

Ministro disse ter estranhado uma "reação orquestrada" aos nomes defendidos para a cúpula do Banco Central

03.02.26 13h49

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda