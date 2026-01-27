Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

Thaline Silva*
fonte

Meu INSS e a central 135 funcionam até as 19h desta terça-feira (27) (Divulgação)

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial de quarta-feira (28) a sexta-feira (30) desta semana. A suspensão ocorre em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado, além dos dois PREVBarcos, que também terão o atendimento suspenso durante o período. Segundo o instituto, a paralisação é necessária para a modernização das plataformas tecnológicas, com o objetivo de garantir maior estabilidade, segurança e eficiência nos serviços prestados à população.

VEJA MAIS 

image INSS não deixará de pagar aposentadoria a quem não tem nova identidade
Circulam notícias falsas de que o INSS deixaria de pagar benefícios

image Agências do INSS fecham para atendimento presencial de quarta a sexta-feira
Apesar do fechamento das agências, o pagamento dos benefícios previdenciários segue o calendário regular

Além do fechamento das agências, os canais remotos de atendimento — Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135 — funcionarão apenas até as 19h desta terça-feira (27). Após esse horário, os sistemas ficarão indisponíveis e devem ser restabelecidos no dia 2 de fevereiro. Segurados com atendimento agendado para os dias 28, 29 ou 30 devem consultar a nova data até as 19h de hoje pelos canais oficiais.

Manutenção 

De acordo com o INSS, a interrupção não se trata de uma manutenção rotineira. A operação faz parte do Plano de Modernização dos Sistemas Previdenciários e inclui a desativação do mainframe CV3, que sustenta rotinas essenciais, como concessão e manutenção de benefícios, pagamentos, compensação previdenciária entre regimes e processamento de dados internos. Durante o período, sistemas como Sibe, Prisma, CNIS, PAT e o próprio Meu INSS ficarão fora do ar.

Para reduzir os impactos aos segurados, o instituto realizou atendimentos extras no último fim de semana, nos dias 24 e 25 de janeiro, com a antecipação de agendamentos, especialmente de perícias médicas. Há ainda a previsão de um novo mutirão no início de fevereiro. O INSS informou também que garantiu o reencaixe de atendimentos nos casos em que o beneficiário optou por ser atendido presencialmente em dia útil.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

Atendimento
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ação

PGR pede ao STF para excluir receitas próprias do MP do arcabouço fiscal

A PGR alega risco de que recursos orçamentários imprescindíveis ao adequado funcionamento do Parquet (MP) deixem de ser entregues

27.01.26 15h19

mudanças

Aneel aprova consulta sobre sistemas de medição elétrica no processo transição energética

Os chamados medidores inteligentes, em tese, podem mensurar com exatidão a qualidade da energia elétrica, como dados mais apurados de consumo, em detrimento dos medidores analógicos

27.01.26 14h37

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

INSS

INSS não deixará de pagar aposentadoria a quem não tem nova identidade

Circulam notícias falsas de que o INSS deixaria de pagar benefícios

27.01.26 10h46

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda