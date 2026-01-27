INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial de quarta-feira (28) a sexta-feira (30) desta semana. A suspensão ocorre em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado, além dos dois PREVBarcos, que também terão o atendimento suspenso durante o período. Segundo o instituto, a paralisação é necessária para a modernização das plataformas tecnológicas, com o objetivo de garantir maior estabilidade, segurança e eficiência nos serviços prestados à população.

Além do fechamento das agências, os canais remotos de atendimento — Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135 — funcionarão apenas até as 19h desta terça-feira (27). Após esse horário, os sistemas ficarão indisponíveis e devem ser restabelecidos no dia 2 de fevereiro. Segurados com atendimento agendado para os dias 28, 29 ou 30 devem consultar a nova data até as 19h de hoje pelos canais oficiais.

Manutenção

De acordo com o INSS, a interrupção não se trata de uma manutenção rotineira. A operação faz parte do Plano de Modernização dos Sistemas Previdenciários e inclui a desativação do mainframe CV3, que sustenta rotinas essenciais, como concessão e manutenção de benefícios, pagamentos, compensação previdenciária entre regimes e processamento de dados internos. Durante o período, sistemas como Sibe, Prisma, CNIS, PAT e o próprio Meu INSS ficarão fora do ar.

Para reduzir os impactos aos segurados, o instituto realizou atendimentos extras no último fim de semana, nos dias 24 e 25 de janeiro, com a antecipação de agendamentos, especialmente de perícias médicas. Há ainda a previsão de um novo mutirão no início de fevereiro. O INSS informou também que garantiu o reencaixe de atendimentos nos casos em que o beneficiário optou por ser atendido presencialmente em dia útil.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia