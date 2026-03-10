Capa Jornal Amazônia
Cursos gratuitos nas Usinas da Paz vão de gastronomia a robótica na Grande Belém em 2026

Programação inclui capacitações em áreas como tecnologia, moda e empreendedorismo; em 2025, espaços somaram mais de 2 milhões de atendimentos

Gabi Gutierrez

O Governo do Pará divulgou a programação de cursos que serão ofertados em 2026 nas Usinas da Paz (UsiPaz) da Região Metropolitana de Belém. As qualificações abrangem áreas como gastronomia, costura e moda, além de ciência e tecnologia, com atividades voltadas para formação profissional e estímulo à geração de renda nas comunidades.

Entre as capacitações previstas estão cursos de influencer digital, informática básica e avançada, modelagem e impressão 3D, programação e robótica. As formações são oferecidas por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) dentro do programa “Pará Profissional”.

Segundo o titular da Sectet, Victor Dias, as qualificações representam uma oportunidade concreta para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou empreender.

“Os cursos ofertados pelo programa ‘Pará Profissional’ nas Usinas da Paz representam uma oportunidade real de transformação de vida. Estamos levando qualificação gratuita e de qualidade para todas as regiões do Estado, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Quem deseja se preparar melhor, aprender uma nova profissão ou até mesmo empreender pode procurar a Usina da Paz mais próxima e conhecer as opções disponíveis. Essa é uma porta aberta para quem quer crescer”, afirma.

Em 2025, cerca de 30 mil alunos foram atendidos pela Sectet nos complexos comunitários espalhados pelo Estado.

Experiência dos alunos

Moradora de Belém, a autônoma Tatiane Rodrigues participa do curso de gastronomia na Usina da Paz da Cabanagem e relata que a formação já começou a gerar resultados em sua vida profissional.

“Estou muito feliz pela excelência da qualificação, com técnicas incríveis. O curso está mudando a minha vida, já estou ganhando dinheiro a partir dos aprendizados e pretendo abrir o meu próprio negócio”, comemora.

Outra participante, Rone Cleia Bezerra, aluna do curso de corte e costura da Usina da Paz de Marabá, destaca a importância da oportunidade gratuita.

“Tenho aprendido bastante na qualificação, além de ser bastante terapêutica também. Estou gostando muito das aulas”, conta.

Novas capacitações

Além das formações oferecidas pela Sectet, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) também vai promover cursos nas Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém. As primeiras turmas, previstas para março, incluem capacitações em hotelaria, empregabilidade, artesanato em fibra de malva amazônica e empreendedorismo.

Ao longo de 2026, a secretaria pretende ofertar diversas outras qualificações, como gestão de pessoas, arranjos florais, pintura em tecido, precificação de eventos e cursos voltados ao desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho e inteligência emocional. Somente em 2025, mais de 800 pessoas participaram de 39 cursos promovidos pela Sedeme nas UsiPaz.

 

Palavras-chave

cursos gratuitos
Economia
.
