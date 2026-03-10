Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA) divulgado nesta terça-feira (10) aponta que os produtos de chocolate comercializados em Belém apresentam aumento de preços e variação superior a 20% entre estabelecimentos. A pesquisa foi realizada nos dias 6 e 7 de março de 2026 em grandes redes de supermercados e lojas de departamentos da Região Metropolitana da capital.

A menos de um mês da Páscoa, o comércio começa a ampliar a oferta de produtos tradicionais da data, como ovos de chocolate, caixas de bombons e tabletes. A procura por esses itens costuma crescer neste período, impulsionada pelo costume de presentear familiares e amigos durante as celebrações.

De acordo com o Dieese/PA, os reajustes observados no mercado local acompanham uma tendência registrada em todo o país. O chocolate acumula inflação próxima de 25% nos últimos 12 meses, índice bem acima da inflação geral do período.

Um dos principais fatores que explicam esse aumento é a elevação do preço do cacau no mercado internacional, matéria-prima essencial para a produção de chocolate. Nos últimos anos, problemas climáticos em regiões produtoras da África Ocidental — responsáveis por grande parte da produção mundial — reduziram a oferta do produto e pressionaram os custos da cadeia produtiva.

Apesar do cenário de preços mais elevados, muitos consumidores afirmam que mantêm a tradição de presentear na data. A chefe de cozinha Cida Trindade conta que costuma organizar um orçamento para conseguir comprar lembranças para a família. “Eu sempre compro para os meus três filhos, para o meu esposo e também para a professora de reforço deles. No geral, faço um orçamento de até R$ 300 para esses presentes”, afirma.

Produtos mais caros

Entre os ovos de Páscoa, considerados o produto mais tradicional da data, a pesquisa identificou diferenças relevantes de preços. O ovo Serenata de Amor, da Garoto, com 213 gramas, foi encontrado com valores entre R$ 59,35 e R$ 69,99. Já o ovo Caribe, também da Garoto e com 229 gramas, apresentou preços entre R$ 83,09 e R$ 105,00, variação superior a 20% entre os estabelecimentos pesquisados.

Outros produtos também registraram variações significativas. O ovo Sonho de Valsa, da Lacta, com 277 gramas, foi encontrado entre R$ 56,19 e R$ 60,79. Já o ovo Diamante Negro, da mesma marca e com 163 gramas, teve preços variando de R$ 56,68 a R$ 89,47.

Entre os itens de maior peso e valor agregado, o ovo Favoritos, da Lacta, com 540 gramas, foi encontrado com valores entre R$ 118,29 e R$ 124,99. Segundo o levantamento, dependendo da marca e do peso, os ovos de Páscoa podem ultrapassar facilmente a faixa de R$ 100 nas grandes redes varejistas.

Mesmo diante dos valores mais altos, consumidores dizem que tentam adaptar as compras para não deixar a data passar em branco. Cida Trindade, chefe de cozinha, afirma que costuma equilibrar os presentes para manter o orçamento planejado. “Eu costumo comprar o ovo de Páscoa para o meu filho mais novo, que é o mais especial da família. Para os outros, compro barras de chocolate. Assim consigo contemplar todo mundo e manter o orçamento”, explica.

Itens variados

Além dos ovos de chocolate, o estudo também analisou outros produtos frequentemente consumidos durante o período da Páscoa. As caixas de bombons aparecem como uma alternativa mais acessível para muitos consumidores. A caixa Sortidos, da Garoto, com 250 gramas, foi encontrada com preços entre R$ 13,85 e R$ 18,99. Já a caixa Especialidades, da Nestlé, com 251 gramas, variou de R$ 15,40 a R$ 19,99.

Outro item analisado foi a caixa Grandes Sucessos, da Lacta, também com 250 gramas, que apresentou preços entre R$ 14,99 e R$ 18,99 nos estabelecimentos pesquisados.

Os tabletes de chocolate também registraram variações de preços. O tablete da marca Garoto, com 80 gramas, foi encontrado entre R$ 8,99 e R$ 12,98. Já o Nestlé, com o mesmo peso, apresentou valores entre R$ 8,99 e R$ 13,25. O produto da marca Lacta, também de 80 gramas, variou de R$ 10,99 a R$ 13,36.

Para a pensionista Alice dos Reis, a tradição de presentear as crianças continua sendo prioridade, mesmo que seja necessário pesquisar mais antes da compra. Para ela, não houve tanta variação nos preços: “Não, acho que está mais ou menos a mesma coisa. Não teve muito aumento. Olha, não tem jeito, né? A gente gosta de presentear, principalmente as crianças. Então a gente dá um jeitinho e compra. Acaba virando um hábito mesmo”, afirma.

Segundo ela, a estratégia é comparar preços e escolher produtos que caibam no orçamento. “Eu vou pesquisando e vejo se tenho condições. Aí compro aquele que dá. Procuro os ovinhos que as crianças mais gostam. No caso do meu neto, ele adora o Sonic, então já comprei o ovo de Páscoa do Sonic para ele”, conta.

"Chocolate premium"

Além das marcas tradicionais presentes nas redes de supermercados, o mercado local também conta com lojas especializadas em chocolates premium, como Cacau Show e Kopenhagen. Esses estabelecimentos comercializam ovos de Páscoa com características diferenciadas e maior valor agregado. Dependendo do peso, do tipo de chocolate e da composição do produto, os preços podem ultrapassar R$ 400.

O levantamento do Dieese/PA também aponta que a oferta de produtos ainda é considerada limitada neste momento inicial da temporada. A expectativa é que o volume e a variedade aumentem nas semanas que antecedem a Páscoa, período em que o comércio costuma intensificar estratégias de venda e promoções.

Diante do cenário de preços mais elevados, o órgão recomenda que os consumidores pesquisem antes de realizar as compras. A diferença de valores entre estabelecimentos pode ultrapassar 20%, o que pode representar uma economia significativa no orçamento das famílias.

Produtos mais caros

• Ovo Serenata de Amor (Garoto), 213g: entre R$ 59,35 e R$ 69,99

• Ovo Caribe (Garoto), 229g: entre R$ 83,09 e R$ 105,00

• Ovo Sonho de Valsa (Lacta), 277g: entre R$ 56,19 e R$ 60,79

• Ovo Diamante Negro (Lacta), 163g: entre R$ 56,68 e R$ 89,47

• Ovo Favoritos (Lacta), 540g: entre R$ 118,29 e R$ 124,99

Itens variados

• Caixa Sortidos (Garoto), 250 g: entre R$ 13,85 e R$ 18,99

• Caixa Especialidades (Nestlé), 251 g: entre R$ 15,40 e R$ 19,99

• Caixa Grandes Sucessos (Lacta), 250 g: entre R$ 14,99 e R$ 18,99

• Tablete Garoto, 80 g: entre R$ 8,99 e R$ 12,98

• Tablete Nestlé, 80 g: entre R$ 8,99 e R$ 13,25

• Tablete Lacta, 80 g: entre R$ 10,99 e R$ 13,36