Pará lidera geração de empregos formais para mulheres na Região Norte em 2025, aponta Dieese

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, um levantamento divulgado nesta segunda-feira (2) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Pará aponta que as mulheres lideraram a geração de empregos formais no estado em 2025, respondendo por 59,31% do saldo total de vagas criadas no período.

O estudo foi elaborado pelo escritório regional do Dieese no Pará, em parceria com o Observatório do Trabalho no Pará e a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Liderança no Norte

No cenário regional, o Pará também liderou a geração de empregos formais femininos na Região Norte. No acumulado de 2025, os sete estados da região somaram saldo positivo de 49.061 vagas para mulheres. O Pará respondeu por 21.367 delas, o equivalente a 43,6% do total regional, à frente de Amazonas, Rondônia e demais estados.

No acumulado de janeiro a dezembro de 2025, o Pará registrou 517.417 admissões e 481.394 desligamentos, resultando em saldo positivo de 36.023 postos formais. No recorte por gênero, foram contabilizadas 171.037 admissões de mulheres e 149.670 desligamentos, o que gerou saldo de 21.367 vagas femininas no ano.

Embora tenham representado 33,06% das admissões e 31,09% dos desligamentos, as mulheres concentraram a maior parte do saldo líquido de empregos gerados no estado. Os homens responderam por 40,7% do saldo total no mesmo período.

Na comparação com 2024, o emprego formal feminino apresentou crescimento. As admissões de mulheres passaram de 154.269 para 171.037, alta de 10,9%. Os desligamentos subiram 9,9%, de 136.185 para 149.670. O saldo de vagas femininas avançou 18,2%, saindo de 18.084 em 2024 para 21.367 em 2025.

Empregos por setor

Setorialmente, a geração de empregos formais para mulheres ficou concentrada nos setores de Serviços e Comércio. Em Serviços, foram registradas 86.558 admissões e 73.437 desligamentos, com saldo positivo de 13.121 postos — o equivalente a 61,4% de todo o saldo feminino no estado. No Comércio, o saldo foi de 5.951 vagas, resultado de 59.224 admissões e 53.273 desligamentos, representando 27,9% do total.

A Indústria também apresentou resultado positivo, com saldo de 2.657 postos. Já Construção e Agropecuária registraram saldos negativos de 191 e 173 vagas, respectivamente. Somados, Serviços e Comércio responderam por 89,3% da expansão do emprego formal feminino no Pará em 2025.

Perfil etário e escolaridade

O levantamento também traçou o perfil etário das trabalhadoras. A faixa de 18 a 24 anos concentrou o maior saldo positivo, com 13.190 vagas, o que corresponde a 61,7% do total gerado para mulheres no ano. Em seguida aparecem as faixas de 30 a 39 anos, com saldo de 2.858 postos, e de 25 a 29 anos, com 2.631 vagas.

Entre mulheres com até 17 anos, o saldo foi de 1.718 postos, enquanto a faixa de 40 a 49 anos registrou 1.626 vagas. Por outro lado, houve retração entre trabalhadoras com 50 anos ou mais: o grupo de 50 a 64 anos apresentou saldo negativo de 494 postos, e o de 65 anos ou mais, de 162 vagas.

Em relação ao grau de instrução, o ensino médio completo concentrou a maior parte da geração de empregos formais femininos. Foram 122.164 admissões e 104.519 desligamentos nesse grupo, resultando em saldo de 17.645 vagas — 82,6% do total feminino no estado. Mulheres com ensino superior completo registraram saldo de 1.751 postos, enquanto aquelas com superior incompleto tiveram saldo de 712 vagas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia