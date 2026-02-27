Campanha cadastra currículos e amplia oportunidades de estágio e emprego no Pará; saiba mais

O Instituto Euvaldo Lodi do Pará (IEL/PA) promove, nesta semana, a campanha “Estágio e Emprego com o IEL”, com o objetivo de ampliar o banco de currículos da instituição e fomentar novas oportunidades de estágio e emprego no Estado. A programação reúne ações desenvolvidas em parceria com entidades civis e militares, poder público, empresas e instituições de ensino.

A agenda inicia nesta sexta-feira (27), com o cadastro de currículos na Usina da Paz Jurunas/Condor e na Usina da Paz Guamá, em parceria com o Governo do Estado do Pará. Durante a ação, uma equipe da instituição ficará disponível para realizar o cadastramento de candidatos, além de orientar sobre vagas disponíveis e esclarecer dúvidas da comunidade.

De acordo com o coordenador de Estágio do IEL/PA, Luiz Figueiredo, a campanha busca fortalecer a atuação da instituição como intermediadora entre profissionais e empresas. Segundo ele, o trabalho em rede com parceiros estratégicos contribui para ampliar o banco de talentos e promover a inserção de estudantes e profissionais qualificados no mercado de trabalho.

Ao longo do semestre, novas iniciativas estão previstas para ocorrer em outros pontos da Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado. A programação deve contemplar o distrito de Icoaraci e municípios como Ananindeua, Barcarena e Castanhal, além de cidades-polo como Paragominas e Marabá.

A proposta é descentralizar o acesso ao cadastro e aproximar a população das oportunidades ofertadas por empresas parceiras. Com o fortalecimento do banco de currículos, a instituição pretende otimizar o processo de encaminhamento de candidatos, atendendo às demandas do setor produtivo e ampliando as possibilidades de inserção profissional.

O IEL/PA também oferece suporte às empresas em todas as etapas do processo de estágio e emprego, incluindo recrutamento, seleção e regularização contratual. A expectativa é que a campanha contribua para aumentar o número de profissionais cadastrados e, consequentemente, ampliar o alcance das oportunidades no mercado de trabalho paraense.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia