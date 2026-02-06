Estágio na Anvisa: edital abre seleção com vagas para ensino médio e superior

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), esta com processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários por meio de prova on-line. O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados no ensino médio ou na graduação.

As vagas são para estágio remunerado e não obrigatório, com atuação presencial, de acordo com as necessidades e a disponibilidade orçamentária da agência.

Requisitos

• Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;

• Ter no mínimo 16 anos completos na data de início do estágio;

• Não ter sido exonerado do serviço público;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais, se tiver mais de 18 anos, e com as obrigações militares, no caso de homens maiores de 18 anos;

• Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino conveniada ao CIEE;

• Não ter estagiado na ANVISA por mais de 18 meses, de forma contínua ou não, exceto no caso de pessoas com deficiência.

Carga horária e bolsa-auxílio

Para estudantes de nível médio, a carga horária prevista é de 20 horas semanais, com jornada máxima de quatro horas diárias. Já para os alunos de nível superior, a carga é de 30 horas semanais, com até seis horas por dia.

O valor da bolsa-auxílio mensal é de R$ 486,05 para estagiários de nível médio e de R$ 1.125,69 para estudantes da graduação. Além disso, os selecionados têm direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia estagiado. Os valores seguem a Instrução Normativa nº 213, de dezembro de 2019, e podem ser alterados em caso de mudança normativa.

Inscrições e prova on-line

As inscrições e as provas são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal de Processos Seletivos Públicos do CIEE. O período de inscrição segue aberto de 3 a 19 de fevereiro, até as 12h (horário de Brasília), conforme o cronograma divulgado.

Para participar, o candidato precisou acessar o site do CIEE, filtrar a busca por processos com inscrições abertas, localizar o edital da ANVISA referente ao mês de referência e efetuar a inscrição. A prova on-line foi disponibilizada na área do candidato, mediante login no portal.

O edital estabelece que apenas uma inscrição por candidato é permitida e que os dados informados no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do participante. Após o início da prova, não é autorizada a alteração de informações cadastrais, como CPF e e-mail.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia