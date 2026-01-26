Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.100; veja como concorrer

O Pará tem 23 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.100,00, além de auxílio-transporte.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Ensino Médio (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 16h às 22h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5905503

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905503

Técnico Administrativo (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h às 13h

Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre

Código da OE: 5901193

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193

Pedagogia (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h15 às 12h45

Requisitos: Cursando do 3º ao 10º semestre

Código da OE: 5893565

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5893565

Informática (Estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 15h

Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre

Código da OE: 5892173

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892173

Ensino Médio (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 10h às 16h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5905520

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905520

Pedagogia (Estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h15 às 11h30

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5912607

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5912607

Comunicação (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando do 2º ao 11º semestre

Código da OE: 5901065

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901065

Pedagogia (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 792,18 + auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 12h

Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

Código da OE: 5892958

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892958

Pedagogia (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h30 às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 10º semestre

Código da OE: 5907043

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5907043

Logística (Estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 8h às 14h

Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

Código da OE: 5905252

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905252

Engenharia Civil (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h às 12h

Requisitos: Cursando do 2º ao 9º semestre

Código da OE: 5911295

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5911295

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia