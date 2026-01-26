Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.100; veja como concorrer

CIEE abre oportunidades de estágio em diferentes áreas de formação

Thaline Silva
fonte

Concorra a vagas de estágio para nível superior no Pará (Divulgação)

O Pará tem 23 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.100,00, além de auxílio-transporte. 

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433. 

VEJA MAIS 

image Processo seletivo oferece 571 vagas para educação municipal no interior do Pará; saiba mais
Inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 19 a 23 de janeiro

image TRE-PA abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.650 em Belém; saiba mais
As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema de Gestão de Estagiários (SIGEST), plataforma oficial do TRE-PA

Ensino Médio (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 16h às 22h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5905503
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905503

Técnico Administrativo (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h às 13h
Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre
Código da OE: 5901193
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193

Pedagogia (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h15 às 12h45
Requisitos: Cursando do 3º ao 10º semestre
Código da OE: 5893565
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5893565

Informática (Estágio)
Cidade: Ananindeua
Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 15h
Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre
Código da OE: 5892173
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892173

Ensino Médio (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 10h às 16h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5905520
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905520

Pedagogia (Estágio)
Cidade: Ananindeua
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h15 às 11h30
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5912607
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5912607

Comunicação (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: A combinar
Requisitos: Cursando do 2º ao 11º semestre
Código da OE: 5901065
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901065

Pedagogia (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 792,18 + auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 12h
Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
Código da OE: 5892958
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892958

Pedagogia (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h30 às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 10º semestre
Código da OE: 5907043
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5907043

Logística (Estágio)
Cidade: Ananindeua
Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 14h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5905252
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905252

Engenharia Civil (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h às 12h
Requisitos: Cursando do 2º ao 9º semestre
Código da OE: 5911295
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5911295

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ESTÁGIO

VAGAS CIEE
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda