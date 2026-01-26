Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.100; veja como concorrer
CIEE abre oportunidades de estágio em diferentes áreas de formação
O Pará tem 23 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.100,00, além de auxílio-transporte.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Ensino Médio (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 16h às 22h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5905503
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905503
Técnico Administrativo (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h às 13h
Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre
Código da OE: 5901193
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193
Pedagogia (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h15 às 12h45
Requisitos: Cursando do 3º ao 10º semestre
Código da OE: 5893565
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5893565
Informática (Estágio)
Cidade: Ananindeua
Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 15h
Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre
Código da OE: 5892173
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892173
Ensino Médio (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 10h às 16h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5905520
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905520
Pedagogia (Estágio)
Cidade: Ananindeua
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h15 às 11h30
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5912607
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5912607
Comunicação (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: A combinar
Requisitos: Cursando do 2º ao 11º semestre
Código da OE: 5901065
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901065
Pedagogia (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 792,18 + auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 12h
Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
Código da OE: 5892958
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892958
Pedagogia (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h30 às 13h
Requisitos: Cursando do 1º ao 10º semestre
Código da OE: 5907043
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5907043
Logística (Estágio)
Cidade: Ananindeua
Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 8h às 14h
Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
Código da OE: 5905252
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5905252
Engenharia Civil (Estágio)
Cidade: Belém
Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 7h às 12h
Requisitos: Cursando do 2º ao 9º semestre
Código da OE: 5911295
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5911295
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia
