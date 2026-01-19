Capa Jornal Amazônia
Processo seletivo oferece 571 vagas para educação municipal no interior do Pará; saiba mais

Inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 19 a 23 de janeiro

Thaline Silva*
fonte

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação de Breu Branco (Divulgação)

A Prefeitura de Breu Branco, no sudeste do Pará, abriu inscrições para Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de professores e agentes de inclusão escolar para a rede municipal de ensino. O edital foi publicado na última sexta-feira (16) pela Secretaria Municipal de Educação de Breu Branco (SEMED).

De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 19 a 23 de janeiro de 2026. Ao todo, o processo seletivo oferece 571 vagas, entre oportunidades imediatas e cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior

O PSS será executado por uma comissão organizadora instituída por decreto municipal e terá validade de um ano, contada a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, caso permaneça o interesse da administração pública.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo será composto por duas etapas, ambas de caráter classificatório. A primeira fase consiste na análise documental e curricular, na qual serão avaliados os títulos e a experiência profissional dos candidatos. Aqueles que forem classificados dentro do número de vagas imediatas e de cadastro de reserva serão convocados para a segunda etapa.

A fase seguinte será composta por entrevista e avaliação, conduzidas pela comissão organizadora, com base nos critérios definidos no edital. As convocações para contratação ocorrerão após a homologação do resultado final, respeitando a ordem de classificação e a localidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

Inscrições e requisitos

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, mediante apresentação da ficha de inscrição e da documentação exigida no edital. O atendimento ocorrerá das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, durante o período de inscrições.

Entre os requisitos básicos para participação no processo seletivo estão: ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir a escolaridade exigida para o cargo pretendido e não apresentar impedimento legal para contratação temporária.

Cargos e remuneração

O edital prevê vagas para professores com jornada de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.433,89. Para esses cargos, é exigido diploma de licenciatura plena na área de atuação, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A relação completa de cargos, número de vagas, locais de atuação, requisitos, cronograma e demais regras do processo seletivo está disponível no site oficial da Prefeitura de Breu Branco e nos murais de publicação do município.

A administração municipal informou que eventuais alterações no cronograma ou nas etapas do certame serão divulgadas pelos canais oficiais.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Palavras-chave

PSS

EDUCAÇÃO

Pará
Concurso
