Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Semas abre PSS com 112 vagas para brigadistas florestais no Pará em 2026; auxílio chega a R$ 3 mil

Inscrições são gratuitas e poderão ser feitas de 9 a 27 de março

Thaline Silva*
fonte

Início das atividades do curso de formação está previsto para 1º de junho (Samara Maciel / Instituto Cafuringa)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) publicou nesta segunda-feira (2) edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a seleção de 112 brigadistas florestais voluntários que atuarão no combate a incêndios durante a temporada de queimadas no Estado. A atuação será realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA).

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas de 9 a 27 de março, pelo portal oficial da Semas. Também haverá inscrição presencial nos Núcleos Regionais da secretaria, em horário comercial. O início das atividades está previsto para 1º de junho. 

VEJA MAIS 

image Ufpa abre seleção para professor substituto de Cinema e Audiovisual com salário de até R$ 8 mil
Inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, com taxa de R$ 120, e seguem até 16 de março

image Sectet abre 40 vagas para curso técnico em Mecânica de Aeronaves em Belém; veja como participar
Inscrições seguem até 6 de março e seleção será realizada por ordem de inscrição para formação gratuita na EPAC

Vagas e distribuição

Serão ofertadas 112 vagas, distribuídas em sete áreas prioritárias, com 16 vagas para cada localidade, além da formação de cadastro reserva com o dobro do número de vagas por área.

As regiões contempladas incluem municípios como Goianésia do Pará, Rondon do Pará, Moju, Paragominas, Rurópolis, Trairão, Itaituba, Novo Progresso, São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia e Redenção.

Auxílio e jornada

A função é de caráter voluntário e não gera vínculo empregatício, conforme a Lei Federal nº 9.608/1998. O brigadista receberá auxílio mensal de natureza indenizatória:

Nível 1 (sem exigência de CNH): R$ 2.800

Nível 2 (CNH categoria B ou superior): R$ 3.036

A jornada mensal será de 176 horas, podendo ocorrer em regime de plantão, conforme escala definida pelo Corpo de Bombeiros. O termo de adesão terá vigência de até seis meses, com possibilidade de uma prorrogação.

Requisitos

• Idade entre 18 e 59 anos

• Ensino fundamental completo

• Quitação eleitoral e militar

• Morar próximo à área escolhida

• Não possuir antecedentes criminais

• Aptidão física e mental compatível

Etapas da seleção

• Inscrição

• Análise documental e curricular

• Teste de Aptidão Física (TAF)

• Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA)

• Resultado final

• Curso de formação e treinamento de ambientação

O Teste de Aptidão Física consistirá em caminhada de 1.800 metros, transportando bomba costal com aproximadamente 24 quilos. O tempo máximo será de 24 minutos para homens e 30 minutos para mulheres. Já o THUFA avaliará o reconhecimento e o manuseio adequado de ferramentas agrícolas utilizadas no combate a incêndios.

Os candidatos aprovados participarão de curso de formação com carga horária de 40 horas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros, seguido de treinamento institucional promovido pela Semas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

semas

PSS
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

Concurso

Concursos no Pará abrem mais de 1.000 vagas em 2026 com salários de até R$ 8 mil

Marinha, UFPA, UFRA, Prefeitura de Marabá e FUNAI concentram oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, com inscrições abertas nas próximas semanas

02.03.26 7h00

Capacitação

Sectet abre 40 vagas para curso técnico em Mecânica de Aeronaves em Belém; veja como participar

Inscrições seguem até 6 de março e seleção será realizada por ordem de inscrição para formação gratuita na EPAC

26.02.26 13h25

Estágio

MPT PA-AP abre processo seletivo de estágio 2026 com bolsas de até R$ 2 mil

Inscrições seguem até 6 de março; há vagas para Belém, Marabá, Santarém e Macapá em cursos como Direito, Jornalismo e TI

24.02.26 9h35

Estágio

MPT PA-AP prorroga inscrições para processo seletivo de estágio até 13 de março

Podem se inscrever estudantes de Administração, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Direito

27.02.26 13h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda