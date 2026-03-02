Semas abre PSS com 112 vagas para brigadistas florestais no Pará em 2026; auxílio chega a R$ 3 mil

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) publicou nesta segunda-feira (2) edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a seleção de 112 brigadistas florestais voluntários que atuarão no combate a incêndios durante a temporada de queimadas no Estado. A atuação será realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA).

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas de 9 a 27 de março, pelo portal oficial da Semas. Também haverá inscrição presencial nos Núcleos Regionais da secretaria, em horário comercial. O início das atividades está previsto para 1º de junho.

Vagas e distribuição

Serão ofertadas 112 vagas, distribuídas em sete áreas prioritárias, com 16 vagas para cada localidade, além da formação de cadastro reserva com o dobro do número de vagas por área.

As regiões contempladas incluem municípios como Goianésia do Pará, Rondon do Pará, Moju, Paragominas, Rurópolis, Trairão, Itaituba, Novo Progresso, São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia e Redenção.

Auxílio e jornada

A função é de caráter voluntário e não gera vínculo empregatício, conforme a Lei Federal nº 9.608/1998. O brigadista receberá auxílio mensal de natureza indenizatória:

• Nível 1 (sem exigência de CNH): R$ 2.800

• Nível 2 (CNH categoria B ou superior): R$ 3.036

A jornada mensal será de 176 horas, podendo ocorrer em regime de plantão, conforme escala definida pelo Corpo de Bombeiros. O termo de adesão terá vigência de até seis meses, com possibilidade de uma prorrogação.

Requisitos

• Idade entre 18 e 59 anos

• Ensino fundamental completo

• Quitação eleitoral e militar

• Morar próximo à área escolhida

• Não possuir antecedentes criminais

• Aptidão física e mental compatível

Etapas da seleção

• Inscrição

• Análise documental e curricular

• Teste de Aptidão Física (TAF)

• Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA)

• Resultado final

• Curso de formação e treinamento de ambientação

O Teste de Aptidão Física consistirá em caminhada de 1.800 metros, transportando bomba costal com aproximadamente 24 quilos. O tempo máximo será de 24 minutos para homens e 30 minutos para mulheres. Já o THUFA avaliará o reconhecimento e o manuseio adequado de ferramentas agrícolas utilizadas no combate a incêndios.

Os candidatos aprovados participarão de curso de formação com carga horária de 40 horas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros, seguido de treinamento institucional promovido pela Semas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia