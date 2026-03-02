Concursos no Pará abrem mais de 1.000 vagas em 2026 com salários de até R$ 8 mil

O início de 2026 concentra uma série de concursos e processos seletivos com vagas no Pará e em outros estados, contemplando desde formação profissional marítima até cargos no magistério federal e na proteção territorial. As seleções oferecem oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior, com remunerações que variam de R$ 1,6 mil a mais de R$ 8 mil, além de contratos temporários e cargos efetivos.

Em Santarém, no oeste do Pará, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Santarém, abriu 118 vagas para o Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ) 2026. O edital nº 01/2026 contempla três modalidades: Marinheiro Fluvial de Convés, Marinheiro Fluvial de Máquinas e Curso de Adaptação para Aquaviários nas funções de cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde. As aulas estão previstas para ocorrer entre abril e julho de 2026, em regime de externato.

As inscrições para o curso de aquaviários serão presenciais, entre os dias 3 e 6 e de 9 a 10 de março, na sede da Capitania, mediante pagamento de taxa de R$ 8. O processo seletivo inclui prova objetiva com 40 questões de Português e Matemática, prevista para 22 de março, além de Teste de Suficiência Física, com natação de 25 metros e flutuação por 10 minutos. Os cursos são gratuitos e garantem, ao final, certificado de proficiência e Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), habilitando o aluno a atuar na Marinha Mercante.

Também na área federal, o Comando da Marinha publicou edital para 44 vagas no Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. A seleção será conduzida pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha e contempla oportunidades para Professor do Magistério Superior e Professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT), com lotações em estados como Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina.

A remuneração pode chegar a R$ 4.867,43 para docentes com doutorado, em jornada de 20 horas semanais. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre 2 e 26 de março de 2026, com taxa de R$ 140. As provas escritas estão previstas para 28 de junho e haverá ainda etapas didáticas e análise de títulos, conforme a disciplina escolhida.

Na área indigenista, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas publicou edital com 900 vagas temporárias para atuação em proteção territorial em diversos estados. As funções são de Agente Temporário de Proteção Territorial, para nível médio, e Especialista Temporário, para nível superior, com salários de R$ 2.452,50 e R$ 6.681,70, respectivamente, além de benefícios. No Pará, há previsão de lotação em municípios como Altamira, Itaituba, Marabá e Tucumã.

Em âmbito municipal, a Prefeitura de Marabá abriu 14 vagas na área de assistência social, para atuação na zona rural, na região do Rio Preto. O processo seletivo simplificado contempla cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.621 e R$ 2.005,49, podendo haver adicional para nível superior. A seleção ocorrerá por análise curricular e entrevista.

No ensino superior, a Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu concurso para uma vaga de Professor Titular-Livre no Instituto de Geociências, na área de Clima, Ambiente e Sociedade. O cargo exige doutorado e ao menos dez anos de experiência em pesquisa. As inscrições seguem até 25 de maio de 2026, via internet.

Já a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) lançou processo seletivo simplificado com 19 vagas para professor substituto em diversos campi do estado. Os salários variam de R$ 3.863,04 a R$ 8.058,29, conforme titulação. As inscrições ocorrem até 6 de março, mediante pagamento de taxa de R$ 150. O certame inclui prova didática e avaliação curricular.

As seleções reforçam a diversidade de oportunidades no serviço público e em instituições federais no início do ano, com prazos concentrados nas próximas semanas e etapas previstas ao longo do primeiro semestre de 2026.

Principais seleções abertas

Marinha – Curso de Aquaviários (Santarém/PA)

• Número de vagas: 118

• Período de inscrição: 03 a 06 e 09 a 10/03/2026

• Vagas: Marinheiro Fluvial de Convés, Marinheiro Fluvial de Máquinas e CAAQ-CTS

• Nível: Ensino fundamental completo

• Salário: Curso gratuito (sem remuneração durante a formação)



Comando da Marinha – Magistério Federal

• Número de vagas: 44

• Período de inscrição: 02 a 26/03/2026

• Vagas: Professor do Magistério Superior e Professor EBTT

• Nível: Ensino superior

• Salário: Até R$ 4.867,43



FUNAI – Proteção Territorial

• Número de vagas: 900

• Período de inscrição: 06 a 12 de abril

• Vagas: Agente Temporário e Especialista Temporário

• Nível: Médio e superior

• Salário: R$ 2.452,50 a R$ 6.681,70



Prefeitura de Marabá (PA) – Assistência Social

• Número de vagas: 14 + cadastro reserva

• Período de inscrição: 02 a 04/03/2026

• Vagas: Assistente Social, Psicólogo, Assistente Administrativo, Auxiliar Social, Agente de Serviços Gerais, Agente de Portaria e Motorista

• Nível: Fundamental, médio e superior

• Salário: R$ 1.621,00 a R$ 2.005,49



UFPA – Professor Titular-Livre

• Número de vagas: 1

• Período de inscrição: 24/02 a 25/05/2026

• Vagas: Professor Titular-Livre (Clima, Ambiente e Sociedade)

• Nível: Doutorado

• Salário: A divulgar



Ufra – Professor Substituto

• Número de vagas: 19

• Período de inscrição: 23/02 a 06/03/2026

• Vagas: Diversas áreas (Educação, Contabilidade, Engenharia, Biologia, Letras, entre outras)

• Nível: Ensino superior

• Salário: R$ 3.863,04 a R$ 8.058,29

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia