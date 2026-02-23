Concursos policiais 2026: veja vagas com salários de até R$ 26 mil

Os candidatos a cargos na segurança pública encontram um cenário de diversas oportunidades em todo o Brasil para o ano de 2026. As seleções para as carreiras de concursos policiais chamam a atenção pelos salários atrativos, que podem chegar a R$ 26 mil, e pela projeção de carreira em instituições estaduais e federais. No Pará, a expectativa gira em torno da abertura de editais para a Polícia Civil e a Polícia Científica, que juntas devem ofertar 300 vagas de nível superior.

Entre as seleções com prazos vigentes na data de publicação desta matéria, destaca-se o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PM DF). A seleção para oficiais será reaberta no dia 4 de fevereiro e segue com inscrições disponíveis até o dia 6 de março no portal da banca Cebraspe.

São oferecidas 174 vagas com remuneração inicial de R$ 7,6 mil após o primeiro ano de formação para quem possui nível superior. As provas objetivas para este certame estão agendadas para ocorrer no dia 19 de abril de 2026.

Polícia Civil do Pará terá 100 vagas para escrivão

Para quem busca oportunidades no Estado, a Polícia Civil do Pará (PC PA) avançou nos trâmites para a publicação de um novo edital. Já estão autorizadas em lei 100 vagas para a carreira de escrivão, cargo que exige formação de nível superior.

O preenchimento dessas vagas visa reforçar o efetivo operacional da corporação em território paraense. A remuneração inicial oferecida para os aprovados no cargo de escrivão é de R$ 8,8 mil.

Polícia Científica do Pará prepara edital para perito

Outro certame aguardado na região é o da Polícia Científica do Pará, que já conta com comissão formada para organizar o concurso. O governo estadual anunciou a previsão de preenchimento de cerca de 200 vagas para diversas funções técnicas da instituição.

As oportunidades serão destinadas aos cargos de perito, assistente e outras funções que exigem escolaridade de nível superior. Os ganhos iniciais para os novos servidores da perícia paraense serão de R$ 8,4 mil.

Distrito Federal e Rio de Janeiro pagam os maiores salários

O topo da lista de remunerações em 2026 é ocupado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF). Com banca contratada e edital considerado iminente, o cargo de delegado oferece vencimentos de R$ 26,6 mil para um total de 150 vagas.

No Rio de Janeiro, a Polícia Civil (PC RJ) também prepara editais para os cargos de delegado, perito criminal, perito legista e piloto policial. As remunerações para essas carreiras de nível superior no estado fluminense atingem o patamar de R$ 26 mil.

Polícia Rodoviária Federal solicita mais de 500 vagas

No âmbito federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) a realização de um novo concurso. O pedido visa o preenchimento de 511 vagas imediatas em seu quadro de pessoal.

Do total solicitado, 263 oportunidades são destinadas à área policial, enquanto outras 248 vagas contemplam a área administrativa para nível médio. O processo atualmente segue em fase de análise por parte do governo federal.

Nordeste tem editais previstos em quatro estados

Na região Nordeste, o governo de Pernambuco confirmou que os editais para as polícias Militar, Civil e Científica devem ser lançados até o mês de junho. Já na Paraíba, o concurso para a Polícia Penal possui banca definida (Idecan) para preencher mil vagas com salário de R$ 4,6 mil.

Em Alagoas, a comissão organizadora já trabalha na preparação do edital da Polícia Militar, que contará com 1.060 vagas para soldado e oficial. No Maranhão, a Polícia Militar prevê oportunidades para soldado com rendimentos que podem chegar a R$ 23,2 mil.

Resumo das principais oportunidades

Polícia Militar do Distrito Federal (PM DF)

Situação atual : inscrições abertas até 6 de março

: inscrições abertas até 6 de março Cargo : oficiais

: oficiais Escolaridade : nível superior

: nível superior Vagas : 174

: 174 Remuneração: R$ 7.699,44

Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF)

Situação atual : edital iminente (banca Cebraspe)

: edital iminente (banca Cebraspe) Cargo : delegado

: delegado Escolaridade : nível superior em Direito

: nível superior em Direito Vagas : 150

: 150 Remuneração: R$ 26.690,15

Polícia Civil do Pará (PC PA)

Situação atual : autorizado por lei

: autorizado por lei Cargo : escrivão

: escrivão Escolaridade : nível superior

: nível superior Vagas : 100

: 100 Remuneração: R$ 8.891,35

Polícia Científica do Pará

Situação atual : comissão formada

: comissão formada Cargos : perito, assistente e outros

: perito, assistente e outros Escolaridade : nível superior

: nível superior Vagas : 200 (aproximadamente)

: 200 (aproximadamente) Remuneração: R$ 8.482,04

Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC RJ)

Situação atual : edital em definição

: edital em definição Cargos : delegado, perito criminal, perito legista e piloto

: delegado, perito criminal, perito legista e piloto Escolaridade : nível superior

: nível superior Vagas : 414

: 414 Remuneração: até R$ 26 mil

Polícia Penal da Paraíba

Situação atual : banca definida (Idecan)

: banca definida (Idecan) Cargo : policial penal

: policial penal Escolaridade : nível superior

: nível superior Vagas : 1.000

: 1.000 Remuneração: R$ 4.670,32