Concursos policiais 2026: veja vagas com salários de até R$ 26 mil
O Pará tem 300 vagas previstas para as polícias Civil e Científica. Há também seleções abertas com remunerações que superam os R$ 20 mil.
Os candidatos a cargos na segurança pública encontram um cenário de diversas oportunidades em todo o Brasil para o ano de 2026. As seleções para as carreiras de concursos policiais chamam a atenção pelos salários atrativos, que podem chegar a R$ 26 mil, e pela projeção de carreira em instituições estaduais e federais. No Pará, a expectativa gira em torno da abertura de editais para a Polícia Civil e a Polícia Científica, que juntas devem ofertar 300 vagas de nível superior.
Entre as seleções com prazos vigentes na data de publicação desta matéria, destaca-se o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PM DF). A seleção para oficiais será reaberta no dia 4 de fevereiro e segue com inscrições disponíveis até o dia 6 de março no portal da banca Cebraspe.
São oferecidas 174 vagas com remuneração inicial de R$ 7,6 mil após o primeiro ano de formação para quem possui nível superior. As provas objetivas para este certame estão agendadas para ocorrer no dia 19 de abril de 2026.
Polícia Civil do Pará terá 100 vagas para escrivão
Para quem busca oportunidades no Estado, a Polícia Civil do Pará (PC PA) avançou nos trâmites para a publicação de um novo edital. Já estão autorizadas em lei 100 vagas para a carreira de escrivão, cargo que exige formação de nível superior.
O preenchimento dessas vagas visa reforçar o efetivo operacional da corporação em território paraense. A remuneração inicial oferecida para os aprovados no cargo de escrivão é de R$ 8,8 mil.
Polícia Científica do Pará prepara edital para perito
Outro certame aguardado na região é o da Polícia Científica do Pará, que já conta com comissão formada para organizar o concurso. O governo estadual anunciou a previsão de preenchimento de cerca de 200 vagas para diversas funções técnicas da instituição.
As oportunidades serão destinadas aos cargos de perito, assistente e outras funções que exigem escolaridade de nível superior. Os ganhos iniciais para os novos servidores da perícia paraense serão de R$ 8,4 mil.
Distrito Federal e Rio de Janeiro pagam os maiores salários
O topo da lista de remunerações em 2026 é ocupado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF). Com banca contratada e edital considerado iminente, o cargo de delegado oferece vencimentos de R$ 26,6 mil para um total de 150 vagas.
No Rio de Janeiro, a Polícia Civil (PC RJ) também prepara editais para os cargos de delegado, perito criminal, perito legista e piloto policial. As remunerações para essas carreiras de nível superior no estado fluminense atingem o patamar de R$ 26 mil.
Polícia Rodoviária Federal solicita mais de 500 vagas
No âmbito federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) a realização de um novo concurso. O pedido visa o preenchimento de 511 vagas imediatas em seu quadro de pessoal.
Do total solicitado, 263 oportunidades são destinadas à área policial, enquanto outras 248 vagas contemplam a área administrativa para nível médio. O processo atualmente segue em fase de análise por parte do governo federal.
Nordeste tem editais previstos em quatro estados
Na região Nordeste, o governo de Pernambuco confirmou que os editais para as polícias Militar, Civil e Científica devem ser lançados até o mês de junho. Já na Paraíba, o concurso para a Polícia Penal possui banca definida (Idecan) para preencher mil vagas com salário de R$ 4,6 mil.
Em Alagoas, a comissão organizadora já trabalha na preparação do edital da Polícia Militar, que contará com 1.060 vagas para soldado e oficial. No Maranhão, a Polícia Militar prevê oportunidades para soldado com rendimentos que podem chegar a R$ 23,2 mil.
Resumo das principais oportunidades
Polícia Militar do Distrito Federal (PM DF)
- Situação atual: inscrições abertas até 6 de março
- Cargo: oficiais
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 174
- Remuneração: R$ 7.699,44
Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF)
- Situação atual: edital iminente (banca Cebraspe)
- Cargo: delegado
- Escolaridade: nível superior em Direito
- Vagas: 150
- Remuneração: R$ 26.690,15
Polícia Civil do Pará (PC PA)
- Situação atual: autorizado por lei
- Cargo: escrivão
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 100
- Remuneração: R$ 8.891,35
Polícia Científica do Pará
- Situação atual: comissão formada
- Cargos: perito, assistente e outros
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 200 (aproximadamente)
- Remuneração: R$ 8.482,04
Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC RJ)
- Situação atual: edital em definição
- Cargos: delegado, perito criminal, perito legista e piloto
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 414
- Remuneração: até R$ 26 mil
Polícia Penal da Paraíba
- Situação atual: banca definida (Idecan)
- Cargo: policial penal
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 1.000
- Remuneração: R$ 4.670,32
