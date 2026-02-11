Defensoria Pública do Pará divulga datas de edital para estágio em Direito

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) divulgou, nesta quarta-feira (11), as datas de publicação dos editais para os processos seletivos de estágio em Direito, voltados a estudantes de graduação e pós-graduação.

De acordo com o órgão, o edital para estágio de graduação será lançado nesta quinta-feira (12). Já o edital destinado à pós-graduação está previsto para o dia 20 de fevereiro.

Após a publicação, o link para inscrição ficará disponível no site oficial da Defensoria Pública do Pará e na página da Escola Superior da DPE-PA.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenador do núcleo de Política e Economia