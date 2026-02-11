Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Defensoria Pública do Pará divulga datas de edital para estágio em Direito

Vagas são destinadas para alunos de graduação e pós

Thaline Silva*
fonte

Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) (Gerlando Klinger / Ascom/DPPA)

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) divulgou, nesta quarta-feira (11), as datas de publicação dos editais para os processos seletivos de estágio em Direito, voltados a estudantes de graduação e pós-graduação.

VEJA MAIS 

image Museu Goeldi abre processo seletivo para estágio em Belém; veja como se inscrever
Inscrições exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro

image Estágio na Anvisa: edital abre seleção com vagas para ensino médio e superior
Inscrições e provas são realizadas exclusivamente pela internet

De acordo com o órgão, o edital para estágio de graduação será lançado nesta quinta-feira (12). Já o edital destinado à pós-graduação está previsto para o dia 20 de fevereiro.

Após a publicação, o link para inscrição ficará disponível no site oficial da Defensoria Pública do Pará e na página da Escola Superior da DPE-PA.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de  Gabi Gutierrez, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estágio

DPE-PA
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

CONCURSOS NA REGIÃO NORTE

Concursos previstos na Região Norte tem salários de até quase R$ 40 mil; veja lista

Pará concentra mais de 1,4 mil vagas previstas, com oportunidades em áreas como segurança pública, meio ambiente e fiscalização, e salários que chegam a quase R$ 13 mil.

09.02.26 7h00

Estágio

Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.400; veja como se candidatar

CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas

09.02.26 7h30

PSS

Sespa anuncia PSS para níveis técnico e superior; inscrições começam em 9 de fevereiro

Inscrições exclusivamente pela internet

05.02.26 11h19

Educação

Seduc e Seplad avançam na organização de novo concurso público da Educação

Certame terá abrangência em todo o estado e está em fase de organização

05.02.26 13h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda