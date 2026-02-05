Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Sespa anuncia PSS para níveis técnico e superior; inscrições começam em 9 de fevereiro

Inscrições exclusivamente pela internet

Thaline Silva
fonte

Inscrições estarão abertas das 0h do dia 9 de fevereiro de 2026 até as 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2026 (Reprodução/ Jader Paes/ Agência Pará)

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) anunciou nesta quinta-feira (5) a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais da área da saúde. A seleção foi divulgada no Diário Oficial do Estado.

O processo seletivo é voltado para candidatos de nível técnico, superior e especialistas, que irão atuar em Centros Regionais de Saúde, Hospitais Regionais, Hospitais de Pequeno Porte e nas Usinas da Paz, em diferentes regiões do estado. As contratações serão feitas em caráter de substituição, conforme a legislação estadual.

As inscrições estarão abertas da 0h do dia 9 de fevereiro de 2026 até as 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site sipros.pa.gov.br.

O edital completo, com a lista de vagas, exigências e demais informações, estará disponível para consulta a partir do dia 5 de fevereiro de 2026, também no site do Sipros.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

Palavras-chave

PSS

Sespa
Concurso
