O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Prefeitura de Soure abre PSS com vagas para Ensino Regular e Educação Especial; saiba mais

Inscrições pela internet; cargos de nível superior estão sujeitos a taxa de R$ 70

Thaline Silva*
fonte

A jornada de trabalho mínima é de 20 horas semanais, podendo ser ampliada ou fracionada, a critério da administração pública (Divulgação)

Secretaria Municipal de Educação de Soure (SEMED/Soure), no Marajó, publicou na segunda-feira (2) edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais de nível superior. As vagas são destinadas ao atendimento de necessidades excepcionais nas modalidades de Ensino Regular e Educação Especial da rede municipal.

De acordo com o edital, o processo seletivo será realizado integralmente de forma remota e ficará sob responsabilidade do Instituto Exata. A seleção tem como objetivo o preenchimento de vagas conforme a demanda da SEMED/Soure, com funções, requisitos, carga horária e vencimentos descritos nos anexos do edital.

A jornada de trabalho mínima é de 20 horas semanais, podendo ser ampliada ou fracionada, a critério da administração pública. O edital também prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a condição declarada no ato da inscrição. Caso as vagas reservadas não sejam preenchidas, elas serão destinadas à ampla concorrência.

Requisitos 

• Não ter vínculo ativo com a administração pública;

• Vínculos são permitidos apenas nos casos previstos na Constituição, desde que os horários sejam compatíveis;

• Para firmar um novo contrato temporário, é necessário aguardar 30 dias após o fim do contrato anterior com o poder público;

• O não cumprimento dessas regras pode levar à desclassificação do candidato.

Inscrições e cronograma

As inscrições estão sujeitas ao pagamento de taxa no valor de R$ 70, destinada aos cargos de nível superior. O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto, pix, QR Code, dinheiro ou cartão, conforme orientações disponíveis no sistema de inscrição.

O cronograma completo, assim como as informações detalhadas sobre cargos, número de vagas, escolaridade exigida e critérios de avaliação, está disponível no site do Instituto Exata. A SemedSoure orienta que os candidatos acompanhem atentamente todas as publicações oficiais referentes ao certame.

Edital completo 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

