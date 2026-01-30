Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Polícia Científica abre processo seletivo com vagas para níveis fundamental, médio e superior

Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online, nos dias 3 e 4 de fevereiro

Thaline Silva*
fonte

A Polícia Científica do Pará (PCP) realizou os procedimentos de praxe e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba. (Divulgação/ PCP)

A Polícia Científica do Pará (PCIPA) anunciou nesta sexta-feira (30) a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais com escolaridade de nível fundamental, médio e superior. O edital prevê o preenchimento de 11 vagas.

De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas entre cinco cargos: auxiliar operacional, motorista, auxiliar técnico de perícias, médico e auxiliar operacional de remoção. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.492,73, com possibilidade de acréscimo de outros benefícios previstos em lei, de acordo com o cargo.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas nos dias 3 e 4 de fevereiro, exclusivamente por meio do sistema oficial do governo estadual, disponível no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

VEJA MAIS 

image Secom abre processo seletivo para contratação de motoristas; saiba mais
Inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas pela internet a partir do dia 3 de fevereiro

image Seap publica edital de processo seletivo com vagas para diversos cargos; veja como se inscrever
Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet de 29 de janeiro até as 23h59 do dia 2 de fevereiro

Etapas 

O processo de seleção será composto por três fases. A primeira é a inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório. A segunda fase consiste na análise documental e curricular, com caráter eliminatório e classificatório. Já a terceira etapa será a entrevista pessoal, também de caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Requisitos 

• Não ter vínculo com a Administração Pública, salvo nos casos permitidos por lei e com compatibilidade de horários;

• Não ter contrato temporário recente com o Estado, com intervalo inferior a seis meses;

• Não ter parentesco, até o terceiro grau, com membros da comissão organizadora;

• Acompanhar as publicações oficiais no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros.

Mais informações sobre o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026 podem ser consultadas no edital completo, disponível no portal www.sipros.pa.gov.br.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia Científica do Pará

PSS
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS

Seap abre processo seletivo com vagas para níveis médio, técnico e superior; saiba mais

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

28.01.26 10h29

OPORTUNIDADE

Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar

O processo seletivo da Marinha é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório

19.01.26 22h05

Vagas a vista

Área Administrativa garante remuneração superior a R$ 10 mil em concursos, com chances no Pará

Destaque vai para órgãos de planejamento, infraestrutura, meio ambiente, previdência e regulação

26.01.26 7h15

PSS

Seap publica edital de processo seletivo com vagas para diversos cargos; veja como se inscrever

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet de 29 de janeiro até as 23h59 do dia 2 de fevereiro

29.01.26 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda