Polícia Científica abre processo seletivo com vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Polícia Científica do Pará (PCIPA) anunciou nesta sexta-feira (30) a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais com escolaridade de nível fundamental, médio e superior. O edital prevê o preenchimento de 11 vagas.

De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas entre cinco cargos: auxiliar operacional, motorista, auxiliar técnico de perícias, médico e auxiliar operacional de remoção. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.492,73, com possibilidade de acréscimo de outros benefícios previstos em lei, de acordo com o cargo.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas nos dias 3 e 4 de fevereiro, exclusivamente por meio do sistema oficial do governo estadual, disponível no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

Etapas

O processo de seleção será composto por três fases. A primeira é a inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório. A segunda fase consiste na análise documental e curricular, com caráter eliminatório e classificatório. Já a terceira etapa será a entrevista pessoal, também de caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Requisitos

• Não ter vínculo com a Administração Pública, salvo nos casos permitidos por lei e com compatibilidade de horários;

• Não ter contrato temporário recente com o Estado, com intervalo inferior a seis meses;

• Não ter parentesco, até o terceiro grau, com membros da comissão organizadora;

• Acompanhar as publicações oficiais no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros.

Mais informações sobre o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026 podem ser consultadas no edital completo, disponível no portal www.sipros.pa.gov.br.