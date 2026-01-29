Capa Jornal Amazônia
Secom abre processo seletivo para contratação de motoristas; saiba mais

Inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas pela internet a partir do dia 3 de fevereiro

Thaline Silva*
fonte

O salário base para o cargo de motorista é de R$ 1.320,00, com possibilidade de acréscimo de outros benefícios previstos em lei (Divulgação)

A Secretaria de Estado de Comunicação do Pará (Secom) publicou, nesta quinta-feira, edital para realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa à contratação temporária de profissionais. O certame prevê o preenchimento de sete vagas para a função de motorista. 

O processo seletivo será realizado pela própria Secom, por meio de uma comissão criada para esse fim. A comissão foi instituída pela Portaria nº 54, de 27 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de janeiro de 2026. Caberá ao grupo acompanhar, organizar e supervisionar todas as etapas do processo seletivo, além de tomar as decisões necessárias durante a seleção.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, das 9h do dia 2 de fevereiro até as 23h59 do dia 3 de fevereiro de 2026, conforme o cronograma do edital.

O salário base para o cargo de motorista é de R$ 1.320,00, com possibilidade de acréscimo de outros benefícios previstos em lei. Os critérios de participação, as etapas da seleção e demais detalhes podem ser consultados no edital completo, disponível no site informado.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

