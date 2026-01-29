Seap publica edital de processo seletivo com vagas para diversos cargos; veja como se inscrever

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP) publicou nesta quinta-feira (29) o edital de abertura de processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais de diferentes áreas para atuação no sistema penitenciário estadual. Ao todo, estão sendo ofertadas 74 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico dgp.seap.pa.gov.br/sisp, no período de 29 de janeiro até as 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2026. Não haverá inscrição presencial.

A remuneração varia conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo. Para funções de nível fundamental, o vencimento mensal bruto é de R$ 1.320,00, acrescido de 100% de Gratificação de Risco de Vida, no mesmo valor, além de auxílio-alimentação de R$ 1.500,00. Para os cargos de nível médio, além do vencimento-base e da Gratificação de Risco de Vida, há ainda um abono salarial de R$ 100,00 e o auxílio-alimentação. Já para as funções de nível superior, o salário-base é de R$ 1.724,64, somado à Gratificação de Risco de Vida, Gratificação de Escolaridade de 40% e auxílio-alimentação de R$ 1.500,00, conforme a legislação vigente.

Cargos

De acordo com o edital, o processo seletivo tem como objetivo suprir demandas temporárias da administração penitenciária e contempla funções como Analista em Gestão de Informática, Analista em Gestão de Infraestrutura (Engenharia Civil), Analista em Gestão Penitenciária — com formações em áreas como Medicina, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Nutrição e Ciências Sociais —, além de Analista em Gestão Pública (Estatística). Também há vagas para Assistente Administrativo, Assistente de Agropecuária, Assistente de Informática, Auxiliar Operacional, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho.

Etapas

• Primeira fase: inscrição e anexação de documentos pessoais, com caráter habilitatório, classificatório e eliminatório.

• Segunda fase: análise documental e curricular, de caráter classificatório e eliminatório.

• Terceira fase: entrevista, de caráter classificatório e eliminatório.

• Quarta fase: investigação social, com verificação de antecedentes criminais, de caráter eliminatório.

Para ser considerado aprovado, o candidato deverá ser classificado nas fases de análise curricular e entrevista, além de ser considerado apto na investigação social, respeitando a ordem de classificação dentro do número de vagas ofertadas para a função e região escolhidas.

Requisitos

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;

• Ter no mínimo 18 anos de idade no ato da inscrição;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e, quando couber, militares;

• Não possuir condenação criminal com sentença transitada em julgado nem sanção administrativa que impeça o exercício de cargo público;

• Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

• Possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível com a função pretendida;

• Para os cargos de nível superior, possuir registro no respectivo conselho de classe, quando exigido por lei, e estar em dia com as obrigações junto ao conselho.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia