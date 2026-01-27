Concurso da Marinha oferece 33 vagas de nível superior e terá provas em Belém

A Marinha do Brasil publicou nesta segunda-feira (26), no Diário Oficial da União, o edital do concurso público de 2026 para ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar. A seleção oferece 33 vagas destinadas a candidatos com formação superior em diferentes áreas.

As oportunidades contemplam graduações como Direito, Comunicação Social, Informática, Psicologia, Pedagogia, Estatística, Meteorologia, Serviço Social, Educação Física, Ciências Biológicas, Engenharia Naval, entre outras especialidades. O edital prevê ainda a reserva de vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.

Os candidatos aprovados e classificados participarão do Curso de Formação de Oficiais (CFO), com duração aproximada de 34 semanas, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. Durante o curso, os alunos recebem remuneração bruta de R$ 9.663,60. Após a conclusão da formação, o ingresso no Quadro Técnico ocorre no posto de primeiro-tenente.

Requisitos

• Possuir curso superior completo (bacharelado ou licenciatura) na área escolhida;

• Ter registro no respectivo conselho profissional até a data da matrícula no curso de formação, exceto para candidatos da área de Direito;

• Ter menos de 35 anos até 30 de junho de 2027;

• Atender aos critérios de altura mínima de 1,54 m e máxima de 2,00 m, para homens e mulheres.

Etapas e provas do concurso

O processo seletivo contará com prova objetiva de Conhecimentos Profissionais, redação e fases específicas de acordo com a área de atuação, como prova discursiva para os candidatos de Direito e prova prática para a especialidade de músico.

A prova objetiva e a redação serão realizadas no mesmo dia, em 24 de maio, com duração total de quatro horas. A avaliação objetiva será composta por 50 questões sobre conteúdos específicos da área escolhida.

A redação terá formato dissertativo-argumentativo, em Língua Portuguesa, abordando tema definido pela Administração Naval.

Inscrições e aplicação

As inscrições estarão abertas entre os dias 10 de março e 8 de abril e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de ingresso da Marinha. A taxa de inscrição é de R$ 150, com pagamento permitido até 9 de abril por meio de PIX ou boleto bancário. Podem solicitar isenção candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea, conforme as regras do edital.

A aplicação das provas ocorrerá em diversas cidades do país, incluindo Belém (PA), Manaus (AM), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Brasília (DF), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), entre outras.

O prazo de validade do concurso vai até o início do curso de formação, previsto para março de 2027. Mais informações estão disponíveis no edital publicado pela Marinha do Brasil.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia