Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar
O processo seletivo da Marinha é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório
A Marinha do Brasil abriu inscrições para o Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (PS-SMV-PR/2026) em Belém. O certame é destinado a homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos, visando preencher vagas temporárias para atuação como Praças da Reserva de 2ª Classe (RM2). O prazo final para inscrição é 27 de janeiro de 2026, com a incorporação prevista para 4 de setembro do mesmo ano.
Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no site do Comando do 4º Distrito Naval. A taxa de inscrição é de R$ 70,00, e o pagamento pode ser efetuado até 28 de janeiro de 2026.
Etapas do Processo Seletivo da Marinha
O processo seletivo da Marinha do Brasil é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório. Confira:
- Prova objetiva de Língua Portuguesa
- Avaliação de títulos
- Verificação documental
- Inspeção de saúde
- Teste de Aptidão Física (TAF)
- Verificação de dados biográficos
Detalhes da prova objetiva
A prova objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha e está agendada para 15 de março de 2026. Os candidatos terão três horas para a realização do exame.
O local da prova será o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém. A abertura dos portões está marcada para as 8h, com fechamento previsto para as 9h.
Áreas e vagas disponíveis em Belém
No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma habilitação profissional. As oportunidades estão distribuídas nas seguintes áreas:
Área Industrial
- Mecânica
- Metalurgia
- Motores
- Marcenaria
- Telecomunicações
- Eletrotécnica
- Geodésia e Cartografia
Nesta área, as vagas são para as graduações de Cabo (CB) e Marinheiro Especializado (MNE).
Área da Saúde
- Enfermagem
- Higiene Dental
- Patologia Clínica
- Prótese Dentária
- Radiologia Médica
- Técnica em Farmácia
As vagas destinadas à Área da Saúde são para a graduação de Cabo (CB).
Área de Apoio
- Administração
- Contabilidade
- Comunicação Social
Área Administrativa
- Cozinheiro (CB)
- Barbeiro (MNE)
Reserva de Vagas
O edital do processo seletivo da Marinha do Brasil prevê ações afirmativas, com reserva de vagas para os seguintes grupos:
- Pretos e Pardos
- Indígenas
- Quilombolas
A Marinha informa que a distribuição específica dessas vagas será divulgada posteriormente.
Atenção para Alterações
A Marinha do Brasil ressalta que o quantitativo de vagas pode ser alterado ao longo do processo seletivo, conforme a necessidade da Administração Naval.
