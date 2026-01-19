Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar

A Marinha do Brasil abriu inscrições para o Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (PS-SMV-PR/2026) em Belém. O certame é destinado a homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos, visando preencher vagas temporárias para atuação como Praças da Reserva de 2ª Classe (RM2). O prazo final para inscrição é 27 de janeiro de 2026, com a incorporação prevista para 4 de setembro do mesmo ano.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no site do Comando do 4º Distrito Naval. A taxa de inscrição é de R$ 70,00, e o pagamento pode ser efetuado até 28 de janeiro de 2026.

Etapas do Processo Seletivo da Marinha

O processo seletivo da Marinha do Brasil é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório. Confira:

Prova objetiva de Língua Portuguesa

Avaliação de títulos

Verificação documental

Inspeção de saúde

Teste de Aptidão Física (TAF)

Verificação de dados biográficos

Detalhes da prova objetiva

A prova objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha e está agendada para 15 de março de 2026. Os candidatos terão três horas para a realização do exame.

O local da prova será o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém. A abertura dos portões está marcada para as 8h, com fechamento previsto para as 9h.

Áreas e vagas disponíveis em Belém

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma habilitação profissional. As oportunidades estão distribuídas nas seguintes áreas:

Área Industrial

Mecânica

Metalurgia

Motores

Marcenaria

Telecomunicações

Eletrotécnica

Geodésia e Cartografia

Nesta área, as vagas são para as graduações de Cabo (CB) e Marinheiro Especializado (MNE).

Área da Saúde

Enfermagem

Higiene Dental

Patologia Clínica

Prótese Dentária

Radiologia Médica

Técnica em Farmácia

As vagas destinadas à Área da Saúde são para a graduação de Cabo (CB).

Área de Apoio

Administração

Contabilidade

Comunicação Social

Área Administrativa

Cozinheiro (CB)

Barbeiro (MNE)

Reserva de Vagas

O edital do processo seletivo da Marinha do Brasil prevê ações afirmativas, com reserva de vagas para os seguintes grupos:

Pretos e Pardos

Indígenas

Quilombolas

A Marinha informa que a distribuição específica dessas vagas será divulgada posteriormente.

Atenção para Alterações

A Marinha do Brasil ressalta que o quantitativo de vagas pode ser alterado ao longo do processo seletivo, conforme a necessidade da Administração Naval.