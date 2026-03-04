Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

UFPA: 106 vagas para professor substituto são abertas em 11 cidades; veja detalhes

Inscrições seguem até 16 de março com taxa de 120 reais e reserva de vagas para cotas raciais, quilombolas e pessoas com deficiência

Gabriel da Mota
fonte

Campus Guamá da UFPA, em Belém (Foto: Divulgação | Ascom UFPA)

Um processo seletivo simplificado para a contratação de 106 professores substitutos foi aberto pela Universidade Federal do Pará (UFPA) para atuação em 11 municípios paraenses. O certame, publicado no dia 27 de fevereiro, unifica as vagas em três editais destinados às carreiras de Magistério Superior e de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As oportunidades contemplam os campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Cametá, Castanhal, Tucuruí, Marajó-Breves, Marajó-Soure e Salinópolis.

As inscrições para o processo seletivo começaram às 14h do dia 2 de março e seguem até às 17h da segunda-feira (16). Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pela internet, no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps). O valor da taxa de inscrição é de R$ 120, e os critérios para pedidos de isenção estão detalhados nos editais de abertura.

Confira a distribuição das vagas e as etapas de avaliação

A seleção está dividida em três frentes de avaliação. O edital 12/2026 oferece 69 vagas com provas escrita, didática e julgamento de títulos. Já o edital 13/2026 dispõe de 36 vagas com provas escrita e didática. Por fim, o edital 14/2026 oferta uma vaga que inclui prova prática, além das fases escrita e didática. Todas as provas serão aplicadas nos municípios onde as vagas são ofertadas, seguindo os parâmetros do Decreto nº 9.739/2019 e resoluções internas da UFPA.

Segundo a instituição, a unificação dos editais representa um avanço estrutural na condução dos certames da UFPA.

"Além de assegurar o efetivo atendimento à nova política de reserva de vagas do governo federal, a universidade promove a padronização e modernização dos procedimentos", explicou o pró-reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, Ícaro Pastana.

Detalhes da seleção

Total de vagas: 106 oportunidades para temporários

Locais: 11 campi no Pará (Belém e interior)

Distribuição:

  • Edital 12/2026: 69 vagas
  • Edital 13/2026: 36 vagas
  • Edital 14/2026: 1 vaga

Inscrições: de 2 a 16 de março, no site do Ceps UFPA

Taxa: R$ 120

Concurso
