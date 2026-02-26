Capa Jornal Amazônia
Sectet abre 40 vagas para curso técnico em Mecânica de Aeronaves em Belém; veja como participar

Inscrições seguem até 6 de março e seleção será realizada por ordem de inscrição para formação gratuita na EPAC

Thaline Silva*
fonte

PSS prevê ingresso na formação gratuita ofertada pela Escola Paraense de Aviação Civil (EPAC) (Reprodução/Agência Pará/ Bruno Cecim)

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) abriu 40 vagas para o Curso Técnico em Mecânica de Aeronaves, em Belém. As inscrições começam nesta sexta-feira (27) e seguem até o dia 6 de março, exclusivamente pelo site oficial do órgão.

O processo seletivo simplificado é regulamentado pelo Edital nº 003/2026 e prevê ingresso na formação gratuita ofertada pela Escola Paraense de Aviação Civil (EPAC). O curso tem carga horária total de 2.482 horas, distribuídas em quatro módulos, com duração aproximada de 33 meses, incluindo aulas teóricas e práticas.

Requistos 

• Idade mínima: 18 anos.

• Escolaridade: ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

• Diploma de técnico: será concedido aos alunos que concluírem todos os componentes curriculares e comprovarem a conclusão do Ensino Médio.

• Certificado de qualificação: será emitido para quem finalizar o curso técnico antes de concluir o Ensino Médio, ficando a emissão do diploma condicionada à comprovação posterior dessa etapa escolar.

Pré-matrícula 

A pré-matrícula será realizada somente de forma online, no período de 27 de fevereiro a 6 de março. O resultado dos pré-matriculados será divulgado até o dia 9 de março. Já a confirmação da matrícula ocorrerá presencialmente entre os dias 10 e 12 de março, das 8h às 12h, na sede da EPAC, localizada no Conjunto Marex, Rua São Paulo, nº 156, bairro Val-de-Cães, em Belém.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, respeitando os critérios de público prioritário previstos em edital. Os candidatos que ultrapassarem o número de vagas formarão cadastro reserva, podendo ser convocados em caso de desistência ou não confirmação de matrícula.

Matrícula presencial 

Para efetivar a matrícula presencial, o candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

• RG

• CPF

• Certidão de nascimento ou casamento

• Comprovante de residência atualizado

• Histórico escolar

• Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio (ou declaração de matrícula, para quem ainda estiver cursando)

• Duas fotos 3x4

• Laudo médico que comprove deficiência (quando for o caso)

Candidatos que não cumprirem os prazos estabelecidos ou deixarem de apresentar a documentação exigida perderão o direito à vaga, sendo chamados os integrantes do cadastro reserva.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
Palavras-chave

PSS

SECTET
Concurso
