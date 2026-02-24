Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Sespa chama aprovados em processo seletivo; prazo acaba nesta quarta (25)

Segundo o edital, o não comparecimento dentro do prazo estabelecido implica desclassificação automática

Thaline Silva*
fonte

PSS prevê a contratação temporária de profissionais para atender necessidades em hospitais e centros regionais de saúde (Reprodução/Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) convocou candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para contratações temporárias destinadas a suprir demandas consideradas urgentes na rede pública estadual de saúde. O prazo para apresentação da documentação exigida encerra nesta quarta-feira (25).

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE-PA) desta terça-feira (24). De acordo com o edital, os candidatos devem comparecer à sede da Sespa, em Belém, ou aos locais indicados no ato convocatório, munidos de originais e cópias de toda a documentação listada no Anexo VI, para fins de análise, conferência e assinatura dos termos de contratação temporária.

Ainda conforme o documento oficial, o não comparecimento dentro do prazo estipulado resultará em desclassificação automática do candidato, com consequente convocação do próximo nome da lista de aprovados. Os candidatos que já mantêm vínculo com a administração pública em cargo acumulável deverão apresentar declaração emitida pelo setor de recursos humanos do órgão de origem, comprovando a compatibilidade de horários. A ausência desse documento ou a constatação de incompatibilidade implicará eliminação do processo seletivo.

VEJA MAIS 

image Hospital Ophir Loyola abre PSS para auxiliar operacional e técnico de enfermagem; saiba mais
Inscrições gratuitas e exclusivamente pela internet

image Ideflor-Bio abre PSS com vagas para assistente, auxiliar e analista ambiental; veja como participar
Inscrições são gratuitas e exclusivamente pela internet

Seleção

O processo seletivo prevê a contratação temporária de profissionais para atender necessidades emergenciais em hospitais, unidades especializadas e centros regionais de saúde vinculados à rede estadual. A iniciativa ocorre em meio à publicação de portarias que concedem licenças-prêmio a servidores efetivos, especialmente no âmbito do 1º Centro Regional de Saúde, em Belém, o que amplia a necessidade de reposição imediata de pessoal.

Impacto na rede

Além das licenças em curso, a Sespa também projeta afastamentos programados para o ano de 2026 em unidades como a Unidade de Reinserção Social (URE) Abrigo João Paulo II e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Renascer. Os candidatos convocados poderão atuar em áreas consideradas estratégicas, como atendimento emergencial, assistência direta ao usuário e apoio logístico, contribuindo para a manutenção da oferta de serviços tanto na capital quanto em municípios do interior do estado.

A secretaria não divulgou o número total de vagas ofertadas nem os perfis profissionais contemplados nesta etapa. O processo segue as normas estabelecidas no edital original do certame.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

Sespa
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

SEGURANÇA PÚBLICA

Concursos policiais 2026: veja vagas com salários de até R$ 26 mil

O Pará tem 300 vagas previstas para as polícias Civil e Científica. Há também seleções abertas com remunerações que superam os R$ 20 mil.

23.02.26 7h00

Convocação

Sespa chama aprovados em processo seletivo; prazo acaba nesta quarta (25)

Segundo o edital, o não comparecimento dentro do prazo estabelecido implica desclassificação automática

24.02.26 12h01

Estágio

MPT PA-AP abre processo seletivo de estágio 2026 com bolsas de até R$ 2 mil

Inscrições seguem até 6 de março; há vagas para Belém, Marabá, Santarém e Macapá em cursos como Direito, Jornalismo e TI

24.02.26 9h35

Estágio

Defensoria Pública do Pará divulga datas de edital para estágio em Direito

Vagas são destinadas para alunos de graduação e pós

11.02.26 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda