Sespa chama aprovados em processo seletivo; prazo acaba nesta quarta (25)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) convocou candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para contratações temporárias destinadas a suprir demandas consideradas urgentes na rede pública estadual de saúde. O prazo para apresentação da documentação exigida encerra nesta quarta-feira (25).

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE-PA) desta terça-feira (24). De acordo com o edital, os candidatos devem comparecer à sede da Sespa, em Belém, ou aos locais indicados no ato convocatório, munidos de originais e cópias de toda a documentação listada no Anexo VI, para fins de análise, conferência e assinatura dos termos de contratação temporária.

Ainda conforme o documento oficial, o não comparecimento dentro do prazo estipulado resultará em desclassificação automática do candidato, com consequente convocação do próximo nome da lista de aprovados. Os candidatos que já mantêm vínculo com a administração pública em cargo acumulável deverão apresentar declaração emitida pelo setor de recursos humanos do órgão de origem, comprovando a compatibilidade de horários. A ausência desse documento ou a constatação de incompatibilidade implicará eliminação do processo seletivo.

Seleção

O processo seletivo prevê a contratação temporária de profissionais para atender necessidades emergenciais em hospitais, unidades especializadas e centros regionais de saúde vinculados à rede estadual. A iniciativa ocorre em meio à publicação de portarias que concedem licenças-prêmio a servidores efetivos, especialmente no âmbito do 1º Centro Regional de Saúde, em Belém, o que amplia a necessidade de reposição imediata de pessoal.

Impacto na rede

Além das licenças em curso, a Sespa também projeta afastamentos programados para o ano de 2026 em unidades como a Unidade de Reinserção Social (URE) Abrigo João Paulo II e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Renascer. Os candidatos convocados poderão atuar em áreas consideradas estratégicas, como atendimento emergencial, assistência direta ao usuário e apoio logístico, contribuindo para a manutenção da oferta de serviços tanto na capital quanto em municípios do interior do estado.

A secretaria não divulgou o número total de vagas ofertadas nem os perfis profissionais contemplados nesta etapa. O processo segue as normas estabelecidas no edital original do certame.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia