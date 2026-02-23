Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Hospital Ophir Loyola abre PSS para auxiliar operacional e técnico de enfermagem; saiba mais

Inscrições gratuitas e exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

PSS oferece 13 vagas com salários de R$ 1.320,00, podendo haver acréscimo de outras vantagens previstas em lei (Arquivo / Agência Pará)

O Hospital Ophir Loyola (HOL) publicou edital para a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação temporária de profissionais da área multiprofissional. As inscrições estarão disponíveis no Sipros apenas nesta terça-feira (24). 

De acordo com o edital, o processo seletivo oferece 13 vagas distribuídas entre diferentes funções, conforme detalhamento nos anexos do documento oficial. Entre os cargos informados estão auxiliar operacional e técnico de enfermagem, com vencimento base de R$ 1.320,00, podendo haver acréscimo de outras vantagens previstas em lei.

VEJA MAIS 

image Concursos policiais 2026: veja vagas com salários de até R$ 26 mil
O Pará tem 300 vagas previstas para as polícias Civil e Científica. Há também seleções abertas com remunerações que superam os R$ 20 mil.

image Banpará vai convocar aprovados em concurso para técnico bancário a partir de março
Notícia foi divulgada nesta quarta-feira (18) pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan

O PSS será conduzido por comissão específica instituída por portaria e contará com três etapas: inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista individual, também eliminatória e classificatória.

A convocação dos candidatos aprovados seguirá a ordem de classificação e dependerá da necessidade administrativa da instituição, não havendo garantia automática de contratação.

O cronograma completo e eventuais atualizações serão divulgados nos sites oficiais do processo seletivo e do hospital, além do Diário Oficial do Estado.

O edital estabelece que é de responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações e arcar com eventuais custos relacionados à participação no processo seletivo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

ophir loyola
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda