Hospital Ophir Loyola abre PSS para auxiliar operacional e técnico de enfermagem; saiba mais

O Hospital Ophir Loyola (HOL) publicou edital para a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação temporária de profissionais da área multiprofissional. As inscrições estarão disponíveis no Sipros apenas nesta terça-feira (24).

De acordo com o edital, o processo seletivo oferece 13 vagas distribuídas entre diferentes funções, conforme detalhamento nos anexos do documento oficial. Entre os cargos informados estão auxiliar operacional e técnico de enfermagem, com vencimento base de R$ 1.320,00, podendo haver acréscimo de outras vantagens previstas em lei.

O PSS será conduzido por comissão específica instituída por portaria e contará com três etapas: inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista individual, também eliminatória e classificatória.

A convocação dos candidatos aprovados seguirá a ordem de classificação e dependerá da necessidade administrativa da instituição, não havendo garantia automática de contratação.

O cronograma completo e eventuais atualizações serão divulgados nos sites oficiais do processo seletivo e do hospital, além do Diário Oficial do Estado.

O edital estabelece que é de responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações e arcar com eventuais custos relacionados à participação no processo seletivo.