Banpará vai convocar aprovados em concurso para técnico bancário a partir de março
Notícia foi divulgada nesta quarta-feira (18) pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan
A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para anunciar a convocação de aprovados no concurso para técnico bancário do Banpará, prevista para março.
Segundo a gestora, os selecionados serão chamados para reforçar o atendimento em 24 municípios do estado: “Boa notícia! Em março, o Banpará vai convocar 31 aprovados no concurso para técnico bancário. Os profissionais vão reforçar o atendimento em 24 municípios do Pará. É mais eficiência no serviço público, com respeito às regras do concurso. Seguimos trabalhando com seriedade para fortalecer o Banpará e gerar oportunidades”, declarou Ghassan.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia
