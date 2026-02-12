Uepa lança processo seletivo para curso de Gastronomia em Belém; veja como se inscrever

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu, nesta quarta-feira (11), as inscrições para o Processo Seletivo Especial 2026 do curso superior de Tecnologia em Gastronomia, com oferta de vagas em Belém. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do processo seletivo, entre os dias 11 e 19 de fevereiro de 2026. O resultado final está previsto para 3 de março.

A seleção é gratuita e destinada a candidatos que concluíram o ensino médio e participaram de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025. Ao todo, são ofertadas 30 vagas por turno — vespertino e noturno — além da previsão de vaga adicional para Pessoa com Deficiência (PcD). Candidatos que concluíram o ensino médio no Pará terão bônus de 10% na média final do Enem, conforme os critérios estabelecidos no edital nº 16/2026, disponível no site oficial da universidade.

As aulas serão realizadas no Parque da Cidade, em Belém. Segundo a instituição, a iniciativa amplia o acesso ao ensino superior em uma área considerada estratégica para o desenvolvimento econômico, cultural e turístico da região.

A formação integra as ações da Uepa no Vale Bioamazônico, iniciativa voltada à qualificação profissional alinhada à valorização dos saberes e das cadeias produtivas da Amazônia. O curso prioriza o uso de insumos regionais e a culinária tradicional amazônica, com preparação voltada à criação de pratos e cardápios, gestão de negócios gastronômicos e capacitação de equipes na área de alimentos e bebidas.

A graduação em Gastronomia já foi ofertada pela Uepa por meio do Programa Forma Pará, com turmas nos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, em Belém, e nos municípios de Salinópolis e Santarém. Atualmente, há uma turma em andamento em Canaã dos Carajás, no sudeste do estado, em parceria com a prefeitura do município.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia