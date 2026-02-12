Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta quinta-feira (12), a lista de candidatos classificados na segunda chamada do Processo Seletivo 2026 (PS 2026). No total, foram selecionados 1.217 candidatos na “repescagem”, que agora estão sendo convocados para realizar a habilitação ao vínculo institucional.

VEJA AQUI O EDITAL PARA O PROCESSO DE HABILITAÇÃO À VAGA

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac). Os candidatos devem preencher o Cadastro Online de Calouros entre os dias 12 e 19 de fevereiro. E ainda, a universidade orienta aos classificados que leiam o Edital de Habilitação, também disponível no portal do Ciac, para seguir com o processo de matrícula.

No campus de Abaetetuba, as convocações foram para os cursos de Engenharia de Produção, Física e Matemática. Em Altamira, a lista contempla os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas nas modalidades de licenciatura matutino e noturno, Medicina e Pedagogia. Já no campus Ananindeua, os aprovados ingressarão nos cursos de Geografia e Geoprocessamento.

A maior concentração da repescagem é no campus Belém, abrangendo as áreas de Administração matutino e noturno, Arquitetura e Urbanismo matutino e vespertino, Arquivologia, bacharelado e licenciatura em Artes Visuais, além de Biblioteconomia nos turnos matutino e noturno. Também na capital, houve classificados para Biomedicina, Biotecnologia, Ciência da Computação e Ciências Biológicas em três frentes: bacharelado, licenciatura matutina e licenciatura noturna, entre outros.