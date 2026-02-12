Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

O Liberal
fonte

Candidatos e familiares conferem a divulgação do listão da UFPA (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

 A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta quinta-feira (12), a lista de candidatos classificados na segunda chamada do Processo Seletivo 2026 (PS 2026). No total, foram selecionados 1.217 candidatos na “repescagem”, que agora estão sendo convocados para realizar a habilitação ao vínculo institucional.

VEJA AQUI O EDITAL PARA O PROCESSO DE HABILITAÇÃO À VAGA

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac). Os candidatos devem preencher o Cadastro Online de Calouros entre os dias 12 e 19 de fevereiro. E ainda, a universidade orienta aos classificados que leiam o Edital de Habilitação, também disponível no portal do Ciac, para seguir com o processo de matrícula. 

No campus de Abaetetuba, as convocações foram para os cursos de Engenharia de Produção, Física e Matemática. Em Altamira, a lista contempla os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas nas modalidades de licenciatura matutino e noturno, Medicina e Pedagogia. Já no campus Ananindeua, os aprovados ingressarão nos cursos de Geografia e Geoprocessamento.

A maior concentração da repescagem é no campus Belém, abrangendo as áreas de Administração matutino e noturno, Arquitetura e Urbanismo matutino e vespertino, Arquivologia, bacharelado e licenciatura em Artes Visuais, além de Biblioteconomia nos turnos matutino e noturno. Também na capital, houve classificados para Biomedicina, Biotecnologia, Ciência da Computação e Ciências Biológicas em três frentes: bacharelado, licenciatura matutina e licenciatura noturna, entre outros. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

CALOUROS

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

12.02.26 9h10

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda