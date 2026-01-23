Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A transformação da área do Parque Linear da Doca em Belém foi destacada em uma das principais publicações internacionais de arquitetura e design, evidenciando a integração entre urbanismo e meio ambiente.

O projeto de regeneração urbana foi descrito pela revista eletrônica DesignBoom, sediada em Milão, como um exemplo notável de como a "natureza urbana" pode ser aplicada em grandes centros urbanos e construir espaços de convivência.

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto como um exemplo de integração bem-sucedida entre natureza e infraestrutura urbana.

Revista ressalta a natureza urbana no centro da cidade

A matéria da Designboom salienta como a reintrodução da água no espaço urbano não só revitaliza a área, mas também desempenha papel central na sustentabilidade ambiental do projeto, como exemplo, a revista citou que o Parque Linear da Doca resgatou o curso d'água histórico com um design urbano sensível à água.

A Designboom também chamou atenção para o aspecto inclusivo do projeto. A matéria enfatizou como o local foi planejado para ser acessível a todos os cidadãos, com a criação de uma rede de espaços públicos que atendem a diferentes faixas etárias e interesses.

A revista também ressaltou como o Parque Linear da Doca se inseriu no contexto de um legado mais amplo para a COP30, que foi realizada no Brasil. Com o objetivo de apresentar soluções inovadoras para o desenvolvimento urbano sustentável, o projeto fez parte de uma estratégia para promover Belém ao mundo.

Confira a matéria completa da revista em inglês aqui.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).