VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

A criadora de conteúdo digital Ana Chiyo, que soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, viralizou ao publicar um vídeo mostrando sua experiência em Belém. O conteúdo destaca as belezas naturais, a cultura local e, principalmente, a gastronomia paraense, que vem conquistando cada vez mais visibilidade nacional.

Vídeo mostra riquezas culturais e naturais de Belém

No vídeo, que já ultrapassa 500 mil visualizações, Ana apresenta diferentes aspectos da capital paraense, como sua história, tradições, clima, crenças populares e paisagens típicas da região amazônica. Com uma narração bem-humorada e espontânea, ela descreve a cidade de forma leve e divertida.

“Fui convidada para conhecer Belém, uma cidade alegre, colorida, com um clima que te humilha e uma sensação térmica de sauna. Bom, pelo menos venta — e venta muito”, brinca a influenciadora logo no início do vídeo.

Apesar do calor intenso, Ana destaca o encanto da capital paraense. “É um lugar que te inunda de cultura, história, museus, arquitetura e música. Mas eu vim mesmo foi pela gastronomia, pelas comidas exóticas. Sabia que existe açaí branco?”, comenta.

Gastronomia paraense encanta a influenciadora

Um dos pontos altos do vídeo é a experiência gastronômica. Durante a visita, Ana Chiyo provou pratos tradicionais como a maniçoba e o famoso tacacá, símbolos da culinária local.

Ela conta, com bom humor, que precisou aprender sobre os ingredientes típicos da região. “Me explicaram que o tacacá é tucupi com jambu e que a maniçoba é tipo uma feijoada, mas feita da folha da maniva. Eu não sei explicar nada disso, mas sei que é uma delícia. Comi muito”, disse.

A influenciadora ainda fez referência à cantora Joelma, natural do Pará. “Eu vim para ver se a Joelma estava certa. E estava. Belém é uma cidade linda e o povo de lá é muito querido”, afirmou.

Ao final do vídeo, ela deixa claro que pretende retornar à capital paraense: “Se eu vou voltar? Com certeza!”.

Repercussão nas redes sociais

A publicação rapidamente ganhou engajamento. Nos comentários, internautas demonstraram entusiasmo com o destino. “Sou louca para conhecer Belém”, escreveu uma seguidora. Outra destacou: “Um lugar sempre fascinante!!!”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)