Vídeo: atriz Bianca Rinaldi registra passeio por Belém e se declara à cidade: 'É um encantamento'

Atriz está na capital paraense para apresentação da peça “Casa, Comida e Alma Lavada” e compartilhou momentos pela Ilha do Combu, Ver-o-Peso e Estação das Docas

Hannah Franco
fonte

Atriz Bianca Rinaldi mostra tour por Belém e celebra experiência na cidade. (Reprodução/Instagram)

A atriz Bianca Rinaldi compartilhou nas redes sociais registros de sua passagem por Belém, onde cumpre agenda com o espetáculo “Casa, Comida e Alma Lavada”, em cartaz no Teatro do Sesi até este domingo (30). Durante a visita, ela aproveitou para conhecer pontos tradicionais da capital paraense e se declarou à cidade em uma longa mensagem publicada no Instagram.

Nos vídeos, Bianca aparece passeando pela Ilha do Combu, circulando pelo Ver-o-Peso, visitando artesãos locais e experimentando pratos típicos da culinária regional. A atriz também registrou momentos na Estação das Docas, além de um banho de rio. Ao longo do percurso, ela atendeu fãs, conversou com admiradores e tirou fotos durante o passeio.

Na legenda da publicação, Bianca descreveu a impressão que teve da cidade e destacou a relação de carinho construída durante a visita. “Belém é daquelas cidades que acolhem primeiro pelos sentidos — e depois pelo coração. Ela chega devagar, como o cheiro de chuva na Amazônia, e quando você percebe, já está rendida aos seus encantos”, escreveu.

A atriz também falou sobre a natureza da região e o impacto da paisagem amazônica. "Há uma beleza natural que parece viva, pulsante: o encontro das águas, o verde que abraça as ruas, o céu que muda de humor dezenas de vezes por dia. Belém é poesia líquida, escrita nos rios que a cercam e nos ventos que dançam entre as mangueiras centenárias", afirmou.

Bianca ainda destacou a culinária local, mencionando sabores característicos como o tucupi, o açaí e o cheiro-verde.
“A culinária… ah, essa é uma declaração de amor à terra. Tem sabor de tradição, de raiz, de afeto. É o tucupi que aquece, o açaí denso que acalma, o cheiro-verde que perfuma a alma. Comer em Belém é um gesto devoto, uma experiência que desperta memórias até em quem nunca esteve lá — porque a comida tem o poder de contar histórias”, escreveu.

Ela também elogiou os moradores da capital: “E o povo… esse é o maior tesouro da cidade. Amável, generoso, acolhedor de um jeito que só quem vive cercado de rios sabe ser. Eles recebem como quem abre a porta de casa: com um sorriso fácil, uma conversa boa, e aquela sensação de que você chegou no lugar certo.”

Ao finalizar, a atriz se declarou novamente: “Belém não é apenas um destino. É um encantamento. Uma saudade que nasce antes mesmo da despedida.”

Nos comentários, a publicação recebeu mensagens de artistas e internautas. A cantora Gaby Amarantos escreveu: “Linda ❤️‍🔥”. Outros seguidores também reagiram: “Embelezando ainda mais a minha Belém 😍💛”, comentou um internauta. “Que declaração linda! Só quem tem o coração de luz consegue ver a beleza da nossa cidade!”, disse outra pessoa.

Peça está em cartaz

O espetáculo “Casa, Comida e Alma Lavada”, estrelado por Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello, aborda a vida a dois de maneira leve e bem-humorada. A trama acompanha o relacionamento de Tânia Mara e Luís Alberto ao longo de vinte anos de casamento, trazendo situações cotidianas e perspectivas distintas entre o casal.

A narrativa é dividida em episódios que vão do início do namoro à convivência na maturidade da relação.

