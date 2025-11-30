Virginia Fonseca explica por que se apaixonou por Vini Jr: ‘Ele é gente boa’
Influenciadora contou que ela e o atacante conversaram por um mês antes do primeiro beijo, oficializando a relação em outubro de 2025
A influenciadora Virginia Fonseca revelou detalhes do início do relacionamento com o jogador Vinícius Jr. Durante participação no programa Sabadou (SBT), ela contou que o que mais a atraiu no atleta foi sua personalidade “gente boa” e que os dois passaram um mês conversando antes do primeiro beijo. O casal assumiu o namoro em outubro de 2025.
Virginia e Vini Jr. se conheceram na festa de aniversário do jogador, realizada em julho de 2025. Segundo a influenciadora, o primeiro encontro teve clima leve, mas sem beijo. Ela destacou que a aproximação aconteceu aos poucos e que o vínculo se fortaleceu nas conversas por WhatsApp.
“Quando eu vi ele pessoalmente pela primeira vez, achei ele muito gente boa. A gente continuou conversando. Ficamos conversando pelo WhatsApp por um mês e aí fui lá ver ele [na Espanha]”, contou Virginia no programa. Ela afirmou que o primeiro beijo só aconteceu durante a viagem à Europa.
“Quando fui lá vê-lo, a gente ficou e acredito que foi aí que eu me apaixonei. Gostei de ficar com ele. Agora ficamos nesse bate e volta, São Paulo e Madri, pra lá e pra cá”, disse aos risos. A influenciadora reforçou que a personalidade do jogador foi o que mais a encantou.
No período em que se conheceram, Virginia havia acabado de anunciar o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O namoro com Vini Jr. foi oficializado apenas alguns meses depois.
