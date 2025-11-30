Cantor desabafa após cachorro sofrer infarto durante fogos na final da Libertadores

O cantor Matheus Santaella usou seu perfil no Instagram, neste domingo (30), para desabafar a morte de seu cachorro Ozzy. Em publicações nas redes sociais, o artista afirmou que o animal sofreu um infarto durante a final da Copa Libertadores da América, realizada no último sábado (29), entre Flamengo e Palmeiras, em razão do barulho de fogos de artifício.

No post, ele escreveu que o cão estava com a família havia oito anos. “Ontem nós perdemos nosso amigo Ozzy. Que privilégio ter feito parte da sua família, grandão! Você nos deu muito amor nesses oito anos! Vou te lembrar para sempre!”, publicou.

O cantor também fez um alerta sobre o uso de fogos em áreas residenciais. “O Ozzy infartou por conta dos fogos de artifício imparáveis na hora do jogo. Foi a segunda vez que perdi um cachorro por conta de fogos! Por favor, não soltem fogos de artifício em áreas residenciais! Não só pelos cães, mas crianças autistas, idosos… Vocês não têm ideia de como uma mínima ação irresponsável pode se desdobrar na vida dos outros”, afirmou. Ele acrescentou que, em datas comemorativas, 'você não precisa disso para comemorar'", disse.