Britânica morre de raiva meses após ser arranhada por filhote de cachorro de rua

Uma britânica identificada como Yvonne Ford, de 59 anos, morreu meses depois de ser arranhada por um filhote de cachorro de rua infectado com o vírus da raiva. O caso ocorreu durante período em que ela e o marido viajaram de férias para o Marrocos e a infecção evoluiu de forma silenciosa.

De acordo com familiares, os sintomas surgiram de forma bastante lenta, mas intensos. Yvonne teve febre, dores de cabeça, dificuldades para engolir e até mesmo alucinações. Já hospitalizada, a britânica teve um agravamento do quadro clínico e precisou ser entubada. Apesar dos esforços da equipe médica, a paciente não resistiu e faleceu cerca de dois meses depois do ataque que teve do cachorro.

O que é a raiva?

A raiva (ou hidrofobia) é uma doença viral grave e quase sempre fatal, transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, como cães, morcegos e gatos, por meio de mordidas ou arranhões.

O vírus ataca o sistema nervoso central e, uma vez que os sintomas aparecem, as chances de reverter o quadro são poucas. A única forma eficaz de prevenção da doença é a administração imediata da vacina antirrábica, logo após o contato com o animal. Além disso, é importante sempre vacinar animais domésticos contra a doença.

Os sintomas da raiva em humanos evoluem em fases e podem incluir:

Fase Inicial (Período prodrômico) – 1 a 10 dias

Sintomas semelhantes aos de uma gripe:

Febre

Mal-estar geral

Dor de cabeça

Náusea e vômito

Dor ou formigamento no local da mordida (muito característico)

Ansiedade ou irritabilidade

Fase neurológica aguda – dias após o início quando vírus atinge o sistema nervoso central:

Confusão mental e agitação

Alucinações

Dificuldade para engolir (devido a espasmos musculares)

Hidrofobia (medo intenso de água por causa da dor ao tentar engolir)

Espasmos musculares involuntários

Hipersalivação (salivação excessiva)

Convulsões

Paralisia

Fase terminal (comum sem tratamento rápido)

Coma

Falência respiratória

Morte