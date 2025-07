Alertas de tsunami são emitidos em diversas partes do mundo após terremoto na Rússia

Um forte terremoto na costa da Rússia gerou alertas e avisos de tsunami para uma ampla região do Pacífico, incluindo o Alasca, o Havaí e a costa oeste dos Estados Unidos.

O terremoto registrou magnitude 8,8 e teve seu epicentro na costa da Península de Kamchatka, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 30, horário local, quando ainda era terça-feira (29) nos Estados Unidos.

Dave Snider, coordenador de alertas de tsunami do Centro Nacional de Alerta de Tsunamis no Alasca, considerou o terremoto "absolutamente notável" e "um evento geológico significativo".

Aqui está o que você precisa saber sobre tsunamis e seus alertas:

O que é um tsunami?

Tsunamis são ondas provocadas por terremotos, erupções vulcânicas subaquáticas e deslizamentos submarinos. Após um terremoto subaquático, o fundo do mar sobe e desce, o que eleva e abaixa a água. A energia resultante empurra a água do mar, que se transforma em ondas.

Muitas pessoas pensam nos tsunamis como uma única onda. Mas eles são normalmente várias ondas que chegam à costa como uma maré que sobe rapidamente.

"Os tsunamis atravessam o oceano a centenas de quilômetros por hora - tão rápido quanto um avião a jato - em águas profundas", disse Snider. "Mas quando se aproximam da costa, eles diminuem a velocidade e começam a se acumular. E é aí que o problema da inundação se torna um pouco mais provável."

Alguns tsunamis são pequenos e não causam danos. Outros podem causar destruição em grande escala. Em 2004, um terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa da Indonésia, causando ondas que destruíram aldeias remotas, portos e resorts turísticos ao longo do Oceano Índico no sudeste e sul da Ásia. Cerca de 230.000 pessoas morreram.

Como as pessoas ficam sabendo se há um alerta de tsunami?

No Havaí, as autoridades de emergência enviam alertas para os celulares das pessoas, na TV e no rádio, e acionam uma rede de sirenes.

No Alasca, algumas comunidades têm sirenes e as informações também estão disponíveis em rádios meteorológicas ou em transmissões de rádio públicas. Contas oficiais nas redes sociais e alertas push em celulares divulgam a notícia. Em alguns lugares, as autoridades locais transmitem os alertas de porta em porta.

No início deste mês, após outro terremoto nas Ilhas Aleutas, no Alasca, os departamentos de segurança pública de King Cove e Unalaska enviaram alertas pedindo às pessoas nas áreas costeiras ou que pudessem ver a inundação que procurassem terrenos mais altos.

O que fazer em um alerta de tsunami?

As autoridades pedem que as pessoas se dirijam para terrenos mais elevados quando houver indícios de que um tsunami está a caminho.

No Havaí, a agência estadual de gerenciamento de emergências orienta as pessoas a verificarem os mapas e a evacuarem se estiverem em uma zona de risco de tsunami. Ela também orienta as pessoas a ficarem a pelo menos 30 metros de distância de cursos dágua interiores e marinas conectadas ao oceano, devido à possibilidade de ondas gigantes e inundações.

Algumas comunidades têm prédios designados em terrenos mais altos como pontos de encontro durante alertas de tsunami, como escolas, enquanto outras podem simplesmente pedir para os moradores subirem uma colina.

Para quem está em uma zona de evacuação, os especialistas recomendam pegar sua "bolsa de emergência" e sair da zona de tsunami ou subir pelo menos até o quarto andar de qualquer prédio com pelo menos 10 andares.

Nos EUA, o Serviço Nacional de Meteorologia tem diferentes níveis de alerta:

- Um aviso significa que um tsunami que pode causar inundações generalizadas está previsto ou ocorrendo. A evacuação é recomendada e as pessoas devem se deslocar para terrenos elevados ou para o interior.

- Um aviso significa que um tsunami com potencial para correntes fortes ou ondas perigosas está previsto ou ocorrendo e as pessoas devem ficar fora da água e longe de praias e cursos de água.

- Uma vigilância significa que um tsunami é possível e que é preciso estar preparado.

Quanto tempo leva para os tsunamis chegarem?

Depende da distância entre o epicentro do terremoto e a área costeira. Pode levar apenas alguns minutos para que as ondas atinjam a terra próxima ao local de um grande terremoto. Pode levar horas para que os tsunamis atravessem o Oceano Pacífico.

A velocidade das ondas do tsunami também depende da profundidade do oceano. Elas viajam mais rápido em águas profundas e diminuem a velocidade em águas rasas.

Quais efeitos foram observados até agora?

Ondas com menos de 30 centímetros acima do nível da maré foram observadas nas comunidades de Amchitka e Adak, no Alasca, disse Snider.

Ondas atingiram a costa de Hokkaido, no norte do Japão, e Ibaraki e Chiba, a leste de Tóquio, em imagens transmitidas pela televisão pública japonesa NHK. Um tsunami de 50 centímetros foi detectado no porto de Ishinomaki, no norte do Japão, de acordo com a Agência Meteorológica Japonesa.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis do Alasca informou que alguns locais ainda poderão sentir os impactos do tsunami por horas - como em Adak, uma comunidade de cerca de 70 pessoas nas Ilhas Aleutas - ou talvez por mais de um dia.

Um alerta de tsunami foi emitido para o Havaí, com as primeiras ondas previstas para chegar após as 19h, horário local. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, em Honolulu, informou que o tsunami poderia causar danos ao longo da costa de todas as ilhas havaianas.

Grande parte da costa do Pacífico da América do Norte, que se estende da Colúmbia Britânica, no Canadá, até a costa oeste dos Estados Unidos e o México, estava sob alerta de tsunami.

Ondas de até 1,7 metro também eram possíveis em Crescent City, no norte da Califórnia, que estava sob alerta de tsunami e acionou suas sirenes de alerta.

O Departamento de Gerenciamento de Emergências do Oregon disse no Facebook que ondas pequenas deveriam atingir partes da costa do estado a partir das 23h40, horário local, com alturas entre 30 e 91 centímetros.

O departamento pediu que as pessoas ficassem longe de praias, portos e marinas e permanecessem em locais seguros, longe da costa, até que o alerta fosse suspenso.

"Este não é um tsunami de grande magnitude, mas correntes perigosas e ondas fortes podem representar um risco para aqueles que estiverem próximos à água", disse o departamento.

A Marinha do México alertou que ondas entre 30 e 100 centímetros eram possíveis em sua costa.