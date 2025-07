Vulcão entra em erupção no extremo oriente da Rússia após terremoto

O vulcão Klyuchevskoi, localizado na Península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, entrou em erupção nesta quarta-feira (30), poucas horas após o terremoto de magnitude 8,8 que provocou evacuações e alertas de tsunami ao longo da costa do Pacífico. A informação foi divulgada pelo Serviço Geofísico da Rússia.

Lava desce pelas encostas

“O Klyuchevskoi está em erupção neste momento”, comunicou o órgão em sua conta no Telegram. A publicação foi acompanhada de fotos que mostram uma erupção alaranjada no topo da montanha. “Lava incandescente é vista fluindo pela encosta oeste”, acrescentou.

O Klyuchevskoi é o vulcão mais alto da Rússia e um dos mais ativos do hemisfério norte. A região de Kamchatka é conhecida por intensa atividade sísmica e vulcânica, por estar localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre danos ou necessidade de novas evacuações em decorrência da erupção.