Oprah Winfrey é acusada de manter estrada fechada durante alerta de tsunami no Havaí

Oprah Winfrey foi alvo de críticas nas redes sociais após rumores de que teria mantido fechada uma estrada em sua propriedade na ilha de Maui, no Havaí, durante o alerta de tsunami emitido na noite desta terça-feira (29). O alerta foi gerado após um terremoto de magnitude 8,8 atingir a Península de Kamchatka, na Rússia, provocando riscos para diversos países do Pacífico, como Japão, Rússia e Estados Unidos.

Com a movimentação para áreas elevadas, moradores de ilhas no Havaí enfrentaram congestionamentos e dificuldade de evacuação. Usuários da internet passaram a acusar Oprah de impedir o acesso de moradores a uma estrada localizada dentro de seus terrenos, o que teria dificultado a fuga de quem tentava escapar de possíveis ondas gigantes.

VEJA MAIS

As alegações, no entanto, foram negadas por um porta-voz da apresentadora. Em nota oficial, ele afirmou que Oprah está colaborando com as autoridades desde o início dos alertas.

"Assim que ouvimos os alertas de tsunami, contatamos as autoridades locais e a FEMA para garantir que a estrada fosse liberada. Quaisquer relatos em contrário são falsos. As autoridades estão no local auxiliando os moradores a passarem 50 carros por vez para garantir a segurança de todos. A estrada permanecerá aberta pelo tempo que for necessário", afirmou o representante.

A estrada em questão, embora esteja situada dentro da propriedade da apresentadora, tem sido usada por moradores da região em situações de emergência. O mesmo ocorreu em 2019 e 2023, durante incêndios florestais na ilha, segundo o comunicado.

Publicações ganham repercussão

Mensagens com acusações à apresentadora circularam rapidamente nas redes sociais, algumas com milhões de visualizações. Em uma delas, vista mais de 2 milhões de vezes, uma nota da comunidade foi adicionada apontando que a estrada está, de fato, aberta. A informação foi confirmada com base em dados do Departamento de Polícia do Condado de Maui.

O governador do Havaí, Josh Green, comentou a situação geral do estado durante entrevista coletiva. “Até agora, não vimos nenhuma onda de consequências, o que é um grande alívio para nós”, disse. “Esperamos levar pelo menos duas a três horas até podermos dizer ‘tudo limpo’. Até agora, no momento, tudo bem".

Embora o Havaí ainda mantenha alerta de tsunami ativo, até o momento não há registro de mortes em nenhum dos países atingidos pelo alerta na região do Pacífico.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia