Ladrão invade casa e observa mulher dormindo nua ao lado do marido por mais de meia hora

Um caso bizarro aconteceu em Marbella, cidade litorânea da Costa do Sol, na Espanha. Um ladrão invadiu uma residência e ficou cerca de 32 minutos no quarto enquanto os donos da casa dormiam. A maior parte do tempo, o invasor ficou apenas observando a moradora da casa, que dormia nua ao lado do parceiro. Fato foi registrado pelas câmeras de segurança da residência. Confira mais detalhes a seguir.

Segundo o jornal espanhol El Mundo, o homem entrou na residência sem ser notado, mesmo com o filho dos moradores dormindo em um quarto ao lado. Ele vestia luvas, meias e o rosto coberto por um lenço, para não deixar rastros ou ser identificado.

O ladrão entrou no quarto oito vezes para observar as partes íntimas da mulher e ficou olhando para ela com a ajuda de uma lanterna. Ao lado dela estava o marido Alex. O casal não acordou durante a invasão.

Ele ficou na casa por 32 minutos e levou € 300, o que dá em torno de R$ 1.900 na cotação atual. Além disso, ele levou a bolsa de uma das vítimas. Objetos de valor deixados à vista, como joias e fones de ouvido, não foram levados. Ao jornal Espejo Público, o casal contou que só percebeu o assalto na manhã seguinte, ao não encontrar o pertence da mulher.

O casal decidiu olhar as câmeras de segurança e ficou chocado com as cenas, principalmente pelo comportamento perturbador do invasor. "Aquele homem não veio à minha casa para roubar. Ele veio para fazer algo comigo. Ele entrou em nosso quarto oito vezes para olhar minhas partes íntimas”, disse.

A mulher hesitou em compartilhar as imagens por estar nua, mas foi convencida por familiares e amigos da importância de levar o caso às autoridades e alertar outras pessoas. Desde então, a mulher vive com todas as janelas e portas trancadas, tem pesadelos constantes e recebe acompanhamento psicológico.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.