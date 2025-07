'Sister Hong': chinês se passa por mulher e engana mais de mil homens

Parece roteiro de série cômica, mas aconteceu de verdade: um homem de 38 anos, morador de Nanjing, na China, fingiu ser uma mulher em sites de relacionamento e conseguiu atrair mais de mil homens para encontros íntimos. Disfarçado como “Sister Hong” (ou “Tia Hong”), ele não só convenceu os pretendentes, como gravou os encontros: tudo sem que os parceiros soubessem.

O caso ganhou repercussão mundial e se tornou um dos assuntos mais comentados do país, com direito a memes, filtros, sátiras e até encenação teatral baseada na personagem.

Como o golpe funcionava?

O farsante criava perfis femininos, dizendo ser uma mulher casada em busca de encontros secretos. O diferencial? Ele não cobrava por nada: só pedia que os “convidados” trouxessem um presente: óleo de cozinha, frutas, ou qualquer mimo cotidiano. No improviso ou na cara de pau, os homens topavam.

Os encontros aconteciam na casa do falso personagem, e eram todos gravados em vídeo. Depois, as imagens eram compartilhadas secretamente em um grupo fechado online, com acesso mediante pagamento.

Aparentemente, o “charme” de Sister Hong funcionava bem: alguns homens chegaram a voltar para novos encontros. Entre os alvos estavam até jovens conhecidos como “little fresh meat” — apelido local para rapazes bonitos e populares.

Verdade ou exagero?

O homem alegou ter se relacionado com 1.691 parceiros. A polícia achou o número um pouco... otimista, mas confirmou que ele foi detido e está sendo investigado por produção e distribuição de material obsceno. As autoridades foram acionadas no início de julho, após denúncias anônimas.

Repercussão nas redes

O escândalo se espalhou rapidamente nas redes sociais chinesas, como o Weibo, alcançando mais de 200 milhões de visualizações. Filtros imitando a “Sister Hong” pipocaram nos aplicativos de vídeo, e o personagem virou uma espécie de fenômeno instantâneo.

Mas nem tudo foi diversão…

O caso ganhou tons sérios quando a privacidade de vários homens foi violada. Muitos foram reconhecidos nos vídeos, gerando crises conjugais, exposição pública e, em alguns casos, até pedidos de divórcio. Autoridades de saúde de Nanjing abriram postos de testagem para infecções sexualmente transmissíveis.