Ladrão invade farmácia: 'Não quero dinheiro, quero o remédio'; vídeo

Funcionários da farmácia se surpreenderam quando um homem, ainda sem identificação, invadiu o estabelecimento e não quis levar dinheiro algum. Ele exigiu que os empregados entregassem uma caixa de um medicamento controlado.

O caso aconteceu no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acompanhe a ação registrada pela câmera de segurança. Veja o vídeo:

Dono da farmácia, Eudo Ambrosio afirmou que o bairro da Chácara é tranquilo. Ele afirmou serem raros assaltos no local, referindo-se ao que aconteceu como um fato inusitado. "Nunca ouvi falar que alguém chegou para assaltar, recusou dinheiro e quis apenas um remédio específico”, afirmou o proprietário.