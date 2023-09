Homem 'finge' ser saco de lixo, espera a rua ficar vazia e furta condomínio; vídeo

Os moradores de um condomínio no município de Uberlândia, em Minas Gerais, foram surpreendidos por uma série de furtos nas últimas semanas, que deixaram todos em alerta. Dessa vez, o ladrão usou uma estratégia diferente para cometer o crime: fingir ser um saco de lixo comum, para passar despercebido. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (13) e foi registrado por câmeras de segurança.

Para realizar seus crimes, o homem, ainda não identificado, vestia uma capa que parecia um saco preto e conseguiu se camuflar na calçada. Nos momentos em que a rua estava vazia, ele saia de seu disfarce e andava em direção a entrada do prédio. Com alguma ferramenta, ele arromba o portão de acesso ao edifício sem ser notado e entra no local.

Esta é a terceira vez que o condomínio é furtado em menos de 15 dias. Segundo informações do portal G1, o primeiro furto aconteceu no dia 30 de agosto, quando uma pessoa invadiu o local com uma serra e levou uma TV da recepção. Alguns dias depois, bicicletas dos moradores foram levadas.

Kauê Altrão, um dos residentes do edifício, compartilhou estar preocupado com toda a situação. "Dessa vez ficamos mais receosos, o que aconteceria se ele encontrasse alguém no pátio? Um dos moradores chegou de madrugada minutos depois do assalto e percebeu que havia acontecido algo de errado, foi quando decidimos olhar as câmeras", disse ao G1.

Diante dessa série de incidentes, a Polícia Militar foi acionada para investigar e fazer vistoria no prédio. O condomínio irá adotar medidas mais rigorosas de segurança para evitar que novos crimes ocorram.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)