Ladrão invade casa e em menos de quatro minutos rouba sete celulares de família na Pedreira

Menos de quatro minutos foi o suficiente para um ladrão entrar na casa de uma família e roubar sete aparelhos de celular, no bairro da Pedreira, em Belém, na madrugada desta segunda-feira (11). Uma câmera de segurança flagrou o momento da ação criminosa quando o ladrão surge, pula para dentro da residência e poucos minutos depois sai com uma bolsa com os equipamentos.

A família denunciou o caso na manhã desta segunda-feira, na Seccional da Sacramenta. No momento do crime, nove pessoas estavam dormindo na residência. Apenas duas pessoas não tiverem os celulares furtados, porque estavam com os quartos trancados. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber como está o andamento da investigação.

Após a imagem e o vídeo do furto serem divulgados em grupos de Whatsapp, o suspeito foi reconhecido como um dependente químico da região. Uma das moradoras da residência, Milena Moraes, informou que tudo foi muito rápido. A família que acordou na madrugada ficou preocupada com a insegurança.

"Foi muito rápido. Ele entra e quando volta já com a bolsa da minha irmã com os celulares lá dentro, ninguém sabe como ele entrou. Ele só não levou dois celares que estavam nos quartos trancados. Ninguém acordou ou sentiu nada", conta.

O roubo teria ocorrido entre 2h e 3h. O ladrão não arrombou nenhum cadeado ou fechadura. A suspeita é que ele tenha entrada por uma janela e pego os celulares na parte interna. Depois abriu a porta da cozinha pelo lado de dentro e saiu.

"Nunca tínhamos sido assaltados. Estou muito assustada, revoltada e com medo. Meu irmão acordou no meio da madrugada e viu que a porta estava aberta pelo lado de dentro, e aí a gente foi sentindo falta dos celulares", relembra Milena. "A gente está bem, mas só de saber que tinha um estranho dentro de casa, que andou ali e ninguém percebeu, dá uma sensação de impotência e raiva", complementa.