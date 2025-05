Suspeito de integrar Comando Vermelho, 'MM16' morre após confronto com a PM no Marajó

Matheus Rocha dos Santos, conhecido como “Matheusinho” e “MM16”, morreu na manhã desta quarta-feira (30), após uma troca de tiros com a Polícia Militar em Afuá, no Marajó. Segundo as autoridades, ele era suspeito de integrar a facção criminosa Comando Vermelho e estaria articulando ataque contra policiais.

Agentes da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM) estavam nas proximidades do cemitério da cidade, localizado na Rua Frei Faustino, bairro Capim Marinho, quando o suspeito se aproximou em uma bicicleta, conforme o portal Notícia Marajó. Matheus estaria com um volume na cintura e, ao receber uma ordem para parar, o suspeito sacou uma arma de fogo de fabricação caseira e teria efetuado um disparo contra os policiais, ainda de acordo com o Notícia Marajó. A PM revidou e baleou o suspeito.

“MM16” recebeu os primeiros socorros da Brigada de Incêndio de Afuá e foi levado para a Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, os agentes encontraram uma arma de fogo artesanal com uma munição deflagrada, um aparelho celular e 19 papelotes de maconha.

Segundo o Notícia Marajó, as autoridades informaram que o suspeito era considerado perigoso e tinha diversos antecedentes criminais por furto, roubo e tráfico de drogas. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou em nota que: "Matheus Rocha dos Santos morreu após confronto com a Polícia Militar. Foram apreendidos uma arma de fogo de caseira, munição, um celular e 19 porções de substância semelhante à maconha. O caso é investigado pela delegacia de Afuá".