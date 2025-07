Criança de sete anos morre em incêndio em Breves, no Marajó

Uma criança, identificada como Evellin Sophia Lima dos Santos, de sete anos, morreu, na tarde de sexta-feira (4), em um incêndio em Breves, no Arquipélago do Marajó. O fogo atingiu duas casas na Rua Tancredo Neves, no bairro Jardim Tropical. A vítima estava no quarto de uma das residências e não conseguiu ser resgatada.

O fogo começou no início da tarde. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou os trabalhos de contenção das chamas. Apesar dos esforços, uma das residências foi completamente destruída e outra ficou parcialmente danificada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os imóveis pegando fogo, com fumaça alta.

A criança estava em casa com a mãe e uma irmã mais nova. A mãe conseguiu salvar apenas uma das filhas. A mulher sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Regional do Marajó.

Os Bombeiros localizaram o corpo de Evellin durante o rescaldo do incêndio e o removeram do local. Além de combater o fogo, os militares atuaram para evitar que as chamas se alastrassem para imóveis vizinhos.

A escola onde Evellin estudava emitiu uma nota de pesar, lamentando a perda e prestando solidariedade aos familiares da criança.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas do incêndio.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente de Breves. A Redação Integrada de O Liberal solicitou ao Corpo de Bombeiros atualização sobre o caso e aguarda um retorno.