Fiscas da Sefa apreendem 61.780 litros de etanol em Dom Eliseu

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam 61.780 litros de álcool hidratado no município de Dom Eliseu, nordeste paraense, na madrugada deste sábado (05/07). A apreensão ocorreu pela Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, no km 1.481 da rodovia BR 010.

A carga avaliada em R$ 290.644,00 estava sendo transportada do município de Primavera do Leste (MT) e tinha como destino a capital Belém.

“O caminhão foi parado na fiscalização e, durante o processo foi verificado a falta do recolhimento do imposto antecipado de entrada para o combustível, conforme determina a legislação. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 41.056,37, referente ao ICMS e multa”, explicou o coordenador da unidade fazendária, Rafael Brasil.