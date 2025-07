Homem morto é encontrado em banco de praça em Paragominas

O corpo de um homem com características de execução foi encontrado na manhã deste sábado (05/07) em uma praça de Paragominas, no sudeste do Pará. Por volta das 6h, a Polícia Militar foi acionada após moradores encontrarem o corpo de um homem no banco da praça localizada na rua Noêmio Dias Oliveira, no bairro Nagibão.

Os policiais identificaram a vítima como João Batista da Silva Pereira. Familiares da vítima estiveram presentes e apresentaram documentos, confirmando a identidade. O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros que notou que o homem apresentava um ferimento na cabeça, compatível com disparo de arma de fogo, reforçando a hipótese de uma execução.

A reportagem da redação integrada do Grupo Liberal aguarda resposta da Polícia Civil sobre o caso.