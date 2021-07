VÍDEO: Jovem agredido por três homens em Salinópolis deixa a UTI; família suspeita de homofobia

Fábio Raiol de 27 anos, segue internado no Hospital Metropolitano de Urgência Emergência (HMUE), em Ananindeua, após ser brutalmente agredido em um caso com suspeita de homofobia em Salinópolis, litoral nordeste paraense. Ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas segue internado na unidade. Segundo a família, além de agredido violentamente e ser deixado para morrer, rapaz ainda foi violentado sexualmente e roubado.

Segundo Charles Raiol, irmão da vítima, o crime foi no domingo, 25, no município litorâneo. Depois de voltar da igreja, Fábio teria recebido uma mensagem de alguém e foi ao encontro dessa pessoa. "Chegando lá, tinha mais dois suspeitos. Levaram ele para uma área mais escura, espancaram ele, roubaram, deixaram ele desacordado. Estupraram meu irmão", disse Charles, emocionado, em um vídeo. Ainda de acordo com o irmão da vítima, o estado dele ainda é bastante delicado, e Fábio não consegue falar e nem abrir os olhos ainda.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um Inquérito Policial para apurar o caso tratado como lesão corporal, e que já ouviu testemunhas. "Segundo as apurações preliminares, o caso tem relação com o desentendimento entre a vítima e o agressor que já foi identificado, mas ainda não foi localizado. Até o momento, não há ligação com o crime de homofobia", diz o comunicado.

Ainda no vídeo divulgado, Charles Raiol discordou da posição da Polícia Civil. "Tentaram amenizar a situação, [dizendo que] foi só agressão física. Não foi agressão, foi tentativa de homicídio, homofobia, assalto e estupro", disse o homem. "A gente quer justiça. Isso não vai ficar impune", declarou.

As investigações continuam no intuito de elucidar o crime. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do autor dos crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.