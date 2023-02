Ciclista de 65 anos morre após ser atropelado por caminhonete na PA-15, em Tailândia

Joaquim Nascimento de Lima, de 65 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (27) depois de ser atropelado por uma caminhonete na rodovia PA-150, próximo à Vila Bom Jesus, em Tailândia, nordeste do Pará. Um inquérito criminal foi aberto pela Polícia Civil (PC) para que o caso seja investigado. O condutor do veículo envolvido no acidente não foi preso.

O idoso supostamente teria entrado pela na pista contrária. O motorista da caminhonete tentou evitar a colisão, mas acabou atingindo a vítima.

Ao menos quatro pessoas estavam dentro do automóvel, incluindo um casal, o filho deles e um amigo da família. Os ocupantes sofreram escoriações e foram socorridos por pessoas que passavam pelo local. Todos estariam indo para a formatura do filho no curso de Direito, em Marabá.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso, mas ao chegar no trecho do acidente, Joaquim estava morto. As polícias Civil e Militar também estavam investigando o caso.

Uma funerária da cidade removeu o corpo do idoso para os procedimentos necessários. O motorista da caminhonete esteve na delegacia para registrar o ocorrido e lamentou a morte do ciclista.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o acidente à PC e aguarda retorno.