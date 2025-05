Corpo de policial militar morto a tiros dentro de farmácia é velado em Belém

O corpo do cabo da Polícia Militar Eduardo de Almeida e Silva, de 35 anos, está sendo velado nesta sexta-feira (2), na Capela dos Capuchinhos, no bairro do Guamá, em Belém. O enterro está previsto para ocorrer às 16h desta sexta-feira (2), no Cemitério Parque Memorial Metrópole, localizado no bairro do Levilândia, em Ananindeua.

Eduardo foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (1º) dentro de uma farmácia no conjunto Cidade Nova IV, em Ananindeua. Ele era lotado no Quartel do Comando Geral (QCG) e estava à paisana no momento do​ crime. De acordo com a Polícia Militar, o cabo teria reagido a um assalto e acabou sendo atingido por disparos efetuados por um dos suspeitos.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial, posicionado no balcão dos fundos da farmácia, é abordado por um criminoso que se aproxima por trás. O homem tenta tomar algo da vítima, possivelmente a arma que estava na cintura do militar. A vítima ainda reage, mas acaba sendo baleada na cabeça e morre no local, antes da chegada do resgate.

Pelo menos três pessoas teriam participado da ação. Dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, sendo que o piloto vestia uma roupa semelhante à de mototaxista. As imagens externas mostram esse piloto levando o comparsa até um carro de apoio, que aguardava estacionado em uma rua próxima. Após o crime, os três fugiram.

Até o momento, nenhum dos envolvidos foi preso. O carro utilizado na fuga foi encontrado abandonado em Marituba, também na Região Metropolitana de Belém. A Polícia Civil já identificou o proprietário do veículo, que possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar informou que segue em diligência para localizar os suspeitos e que o policiamento na área foi reforçado. “As buscas pelos autores do crime estão em andamento. Informações sobre o caso podem ser repassadas pelo número 181. O sigilo é garantido”, afirmou a corporação, por meio de nota.

A investigação está a cargo da Divisão de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da Polícia Civil. “Uma equipe foi mobilizada ao estabelecimento. O agente de segurança da Polícia Militar, cabo Eduardo de Almeida e Silva, de 35 anos, foi encontrado sem vida no local. A DHAP assumirá as investigações sobre o caso”, informou a PC.