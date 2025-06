Homem é preso por perseguir ex-companheira e divulgar material íntimo em Belém

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil no último sábado (28/6), em Belém, pelos crimes de divulgação de cena de nudez e perseguição. Segundo a PC, ele enviava mensagens ameaçadoras para a ex-companheira e divulgava materiais íntimos do casal sem a autorização da vítima.

A ação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Icoaraci ocorreu depois que as equipes policiais foram acionadas por meio de uma denúncia, informando que, desde o término do relacionamento, o suspeito vinha perseguindo a ex-companheira por não aceitar o fim da relação.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o investigado também utilizava números telefônicos alternativos para enviar mensagens e chegou a entrar em contato com amigos, familiares e conhecidos da vítima, com o intuito de obter informações pessoais sobre ela.

Diante dos fatos, a Polícia Civil iniciou as buscas, localizou o suspeito e o conduziu à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele segue à disposição do Poder Judiciário.